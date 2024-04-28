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Вратарь «Химок» Бурыченков: «С детства смотрю АПЛ и мечтаю сыграть за «Манчестер Сити»

28 Апреля 2024 • 11:50 Комментировать
Торпедо Москва
...
Химки
Через 4 ч. 49 мин.

Вратарь «Химок» Ярослав Бурыченков признался, что мечтает однажды оказаться в АПЛ и поиграть в составе «Манчестер Сити».

По словам 25-летнего футболиста, ему всегда нравилась игра бывшего голкипера «горожан» Джо Харта, который представлял «Манчестер Сити» в период с 2006 по 2018 год.

«С детства смотрю АПЛ и мечтаю сыграть за «Манчестер Сити». Мне всегда нравился Джо Харт, он как раз играл там, поэтому я следил за ним», — цитирует Бурыченкова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Бурыченков не провёл за основную команду «Химок» ни одного официального матча. На сегодняшний день «красно-чёрные» возглавляют турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги, набрав 51 очко в 28 турах.  

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