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Мелбет-Первая лига

«Енисей» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Волгарём»

28 Апреля 2024 • 11:00 Комментировать
Енисей
1:1
Волгарь
окончен

29-й тур Мелбет-Первой лиги открылся матчем «Енисей» - «Волгарь». На 44-й минуте Андрей Окладников некорректно сыграл в своей штрафной против Дениса Ткачука - пенальти. С точки результативно пробил Дмитрий Лесников - 0:1. Астраханская команда была близка к тому, чтобы набрать три очка и уйти из зоны вылета, но на 90-й минуте пропустила удар Владимира Хозина - 1:1.

«Енисей» с 40 очками делит седьмое место, противник - второе с конца.

Протокол игры  
Енисей1:1Волгарь
  44'Лесников Дмитрий (0:1)
(1:1) Хозин Владимир90'  
Ставер ЕвгенийКичин ВалерийХозин ВладимирБардыбахин Вячеслав  32' 87' (Стежко Виталий ( 87') Масловский АлександрИванов Егор  90'Гащенков МихаилЛомакин АлександрТихонов Денис  66'Мазурин Андрей 84' (Саадуев Шамиль ( 84') Окладников Андрей 57' (Савельев Максим ( 57')
Запасные: Немченко АнатолийУжгин МатвейАнтипин СтаниславЛуташев ВладиславПольшиков ДанилаЯрусов ДаниилОрлов АнтонБогатырев НикитаМарков Николай
Одоевский ДаниилЗуев Илья  90'Хомуха ИванШакуро ПавелГилязетдинов АртурУшатов Кирилл 84' (Маляров Никита ( 84') Ткачук Денис 86' (Шляков Евгений ( 86') Павлишин Алексей 69' (Мартовой Даниил ( 69'  72') Атабаев ЭрболЛесников Дмитрий 69' (Смирнов Данила ( 69') Кротов Вячеслав  61' 64' (Косарев Кирилл ( 64')
Запасные: Обивалин СергейФольмер КириллШайхтдинов ДамирСмирнов Олег
28 апреля.

 

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Актуальная ставка и прогноз на матч Енисей – Волгарь Мелбет-Первой лиги – 28 апреля 2024
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