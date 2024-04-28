«Енисей» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Волгарём»

29-й тур Мелбет-Первой лиги открылся матчем «Енисей» - «Волгарь». На 44-й минуте Андрей Окладников некорректно сыграл в своей штрафной против Дениса Ткачука - пенальти. С точки результативно пробил Дмитрий Лесников - 0:1. Астраханская команда была близка к тому, чтобы набрать три очка и уйти из зоны вылета, но на 90-й минуте пропустила удар Владимира Хозина - 1:1.
«Енисей» с 40 очками делит седьмое место, противник - второе с конца.
Протокол игры
|44'Лесников Дмитрий (0:1)
|(1:1) Хозин Владимир90'
Ставер Евгений•Кичин Валерий•Хозин Владимир•Бардыбахин Вячеслав 32'87' (Стежко Виталий (87') •Масловский Александр•Иванов Егор• 90'Гащенков Михаил•Ломакин Александр•Тихонов Денис• 66'Мазурин Андрей84' (Саадуев Шамиль (84') •Окладников Андрей57' (Савельев Максим (57')
Одоевский Даниил•Зуев Илья• 90'Хомуха Иван•Шакуро Павел•Гилязетдинов Артур•Ушатов Кирилл84' (Маляров Никита (84') •Ткачук Денис86' (Шляков Евгений (86') •Павлишин Алексей69' (Мартовой Даниил (69') • 72'Атабаев Эрбол•Лесников Дмитрий69' (Смирнов Данила (69') •Кротов Вячеслав 61'64' (Косарев Кирилл (64')
28 апреля.
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