«Енисей» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Волгарём»

29-й тур Мелбет-Первой лиги открылся матчем «Енисей» - «Волгарь». На 44-й минуте Андрей Окладников некорректно сыграл в своей штрафной против Дениса Ткачука - пенальти. С точки результативно пробил Дмитрий Лесников - 0:1. Астраханская команда была близка к тому, чтобы набрать три очка и уйти из зоны вылета, но на 90-й минуте пропустила удар Владимира Хозина - 1:1.

«Енисей» с 40 очками делит седьмое место, противник - второе с конца.