Вратарь «Химок» Бурыченков сообщил, что считает Митрюшкина лучшим вратарём России

По мнению голкипера подмосковных «Химок» Ярослава Бурыченкова, лучшим вратарём России в настоящее время является Антон Митрюшкин, его партнёр по команде.

В этом сезоне Митрюшкин сыграл за подмосковный клуб в 10 матчах, в которых пропустил семь голов, в семи играх вратарь оставил свои ворота «сухими».

- Кто сейчас лучший вратарь России? Для меня - Митрюшкин. У него есть всё, чтобы быть номером один в России, - цитирует Бурыченкова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Митрюшкин в летнее межсезонье пополнит состав московского «Локомотива», эту информацию подтверждали в стане «железнодорожников».