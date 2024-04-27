Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Вратарь «Химок» Бурыченков сообщил, что считает Митрюшкина лучшим вратарём России

27 Апреля 2024 • 12:40 Комментировать

По мнению голкипера подмосковных «Химок» Ярослава Бурыченкова, лучшим вратарём России в настоящее время является Антон Митрюшкин, его партнёр по команде.

В этом сезоне Митрюшкин сыграл за подмосковный клуб в 10 матчах, в которых пропустил семь голов, в семи играх вратарь оставил свои ворота «сухими».

- Кто сейчас лучший вратарь России? Для меня - Митрюшкин. У него есть всё, чтобы быть номером один в России, - цитирует Бурыченкова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Митрюшкин в летнее межсезонье пополнит состав московского «Локомотива», эту информацию подтверждали в стане «железнодорожников».

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Антон Митрюшкин Ярослав Бурыченков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Клопп: «Посмотрел пять минут матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит» Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Полузащитник ЦСКА заинтересовал два клуба из Италии Гюлер нарасхват – с «Реалом» связались больше 10 клубов «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента Араухо принял решение по будущему Тренер ЦСКА Федотов высказался о судействе в матче со «Спартаком»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.04.24 в 09:00
Енисей Енисей
Волгарь Волгарь
1.93 3.55 4.00
Видео
28.04.24 в 14:00
Шинник Шинник
Сокол Сокол
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Апреля
12:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Вратарь «Химок» Бурыченков сообщил, что считает Митрюшкина лучшим вратарём России
26 Апреля
18:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев высказался о готовности махачкалинского «Динамо» к РПЛ эксклюзив
25 Апреля
12:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев - после выхода «Химок» на первое место: «Вся борьба впереди, двигаемся от матча к матчу»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Тимошенко высказался о возможном переходе игрока «Родины» в «Локомотив»
24 Апреля
22:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Тюмени» послал фаната в ответ на просьбу подать в отставку
21:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов: «Оказали влияние два фактора, которые не дали нам быть свежими на протяжении всего матча»
21:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Динамо» из Махачкалы и «Арсенал» разошлись без голов
20:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» минимально победили «КАМАЗ» и возглавили Первую лигу
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» вырвал победу в матче с «Нефтехимиком»
19:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» оставил «Сокол» у зоны вылета
19:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» помешал «Акрону» выйти на чистое первое место
18:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» разгромила главного аутсайдера лиги
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» с «Торпедо» набрали по очку
17:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» с «Черноморцем» не определили сильнейшего
14:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Реализация угловых позволила хабаровскому СКА одолеть «Родину»
Все новости
Рекомендуем