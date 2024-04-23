Хабаровский СКА в среду сыграет против «Родины»

Хабаровский СКА в среду проведёт второй матч в 2024 году на своём стадионе. В 29-м туре Мелбет-Первой лиги команда Романа Шаронова сыграет против «Родины».

Столичный коллектив завершил первую часть сезона на седьмом месте, но после рестарта добыл четыре победы подряд, и все всухую. Единственное поражение на весенней стадии было от «Химок». Сейчас команда идет на пятом месте с 44 очками в активе.

«Родина» трижды играла против СКА. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, а в текущем - поделили очки.

Матч начнется в 12:00 мск (19:00 по Хабаровску). Посмотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ», порталах «VK Видео» и «Кинопоиск».

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