Тренер «Родины» Артига считает, что команда готова к РПЛ

Наставник «Родины» Франк Артига считает, что его команда готова к выступлениям в РПЛ.

«Конечно, по составу и уровню команды мы готовы к РПЛ. Если брать последние 15 матчей, как я пришёл в команду, то мы являемся лидерами, точно соответствуем уровню. Единственное, что нужно сделать, это проснуться на следующий день, играть так же, как играли, подряд побеждать в матчах, — передаёт слова специалиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что сейчас московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 44 балла в 27 матчах.

Что касается Артиги, то он возглавил «Родину» в октябре 2023 года. Под его руководством команда приняла участие в 17 встречах, одержала 10 побед, три раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения.