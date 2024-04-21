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Тренер «Родины» Артига считает, что команда готова к РПЛ

21 Апреля 2024 • 11:00 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Родина Москва
24.04 12:00

Наставник «Родины» Франк Артига считает, что его команда готова к выступлениям в РПЛ.

«Конечно, по составу и уровню команды мы готовы к РПЛ. Если брать последние 15 матчей, как я пришёл в команду, то мы являемся лидерами, точно соответствуем уровню. Единственное, что нужно сделать, это проснуться на следующий день, играть так же, как играли, подряд побеждать в матчах, — передаёт слова специалиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что сейчас московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 44 балла в 27 матчах.

Что касается Артиги, то он возглавил «Родину» в октябре 2023 года. Под его руководством команда приняла участие в 17 встречах, одержала 10 побед, три раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения.


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Сегодня, 21 Апреля
11:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
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