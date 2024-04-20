Капитан «Торпедо» Егор Бабурин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о последних итогах выступления команды и работе с новым тренерским штабом.

- Довольны ничьей с «Арсеналом»?

- Мы ей не довольны. Первый тайм показал, что перед нами сильная, сыгранная команда. Соперник хорошо прессинговал и доставил нам много проблем в первом тайме. Такие матчи бывают, когда одна команда имеет полное преимущество, держится, терпит. Мы должны были доводить эту игру до победы.

- В весенней части сезона у «Торпедо» были проблемы в атаке, но сейчас игра в этом компоненте налаживается: «Соколу» забили два мяча впервые в сезоне. Как оцените этот компонент?

- Последние четыре матча у нас получились хорошими. Мы активно начинаем, «Соколу» удалось забить дважды. Нам это очень помогло. С «КАМАЗом» был быстрый гол. Сегодня получилась такая же история, если брать глобальный сценарий. Но мы пропустили ответный гол в концовке. И вместо того, чтобы праздновать победу и готовиться дальше, получили не очень хороший результат.

- Уже можно подвести первые итоги и впечатления от работы с Кононовым. Что он поменял в жизни команды, в быту?

- Да, уже можно сказать, что новый тренерский штаб влился в команду, мы в полном коннекте. В быту и тренировочном процессе все спокойно и понятно. В игре тоже есть хорошие проблески, стабильность появилась. Но мы еще будем прибавлять.

- Как вам Кононов, как тренер?

- Слово «мягкий» не очень подходит. Скорее он спокойный и сдержанный. Команда того уровня, к которому мы стремимся, не всегда нуждается в криках и подобных вещах. Но нам, чтобы побеждать, надо прибавлять во всем.

- С тренером какого типа вам комфортнее работать?

- Моя работа больше связана с тренером вратарей. Но могу сказать, что с Кононовым нам работать комфортно.

- Как вам футбол, который он ставит команде?

- Можно сказать, что в каких-то моментах мы получаем удовольствие от футбола, но в целом, мы еще далеки от идеала, от сыгранности, от качества. Сегодняшняя игра с «Арсеналом» это тоже показала.

- По ощущениям, за что будет бороться «Торпедо» в этом сезоне?

- В последних матчах мы могли немного подобраться к соперникам, потому что все теряют очки. Даже за стыки могли зацепиться, в теории. Это банальные слова, но мы должны побеждать в каждом оставшемся матче.

- В РПЛ чемпион уже определен?

- Нет, конечно. На данный момент отрыв от преследователей у «Зенита» составляет одно очко. Но по игре и по тому запасу, с которым играют питерцы, именно им можно отдать предпочтение в борьбе за золото.

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- «Динамо» удивляет? Казалось, оно может вклиниться в чемпионскую гонку, но последние матчи провело неудачно?

- В этом и есть отличие «Зенита» от своих преследователей. Их лихорадит в матчах с командами, которые они должны обыгрывать.

Елена Григорьевская