«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Торпедо»

В заключительном матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Арсенал». Дмитрий Барков быстро заработал пенальти. Анатолий Макаров с точки сильно пробил влево, и голкипер блестяще парировал. В конце первого тайма «автозаводцы» неожиданно повели. После подачи углового мяч застрял в штрафной площади, и Владимир Москвичёв в касание был точен - 1:0. В концовке он же мог наказать оборону за грубую ошибку, но, оказавшись сам перед воротами, не смог пробить кипера. В ответ Джонатан Окоронкво с фланга сместился в штрафную, обыграл соперника и точно пробил - 1:1.
«Арсенал» вышел на чистое четвертое место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Москвичёв Владимир38'
|84'Окоронкво Джонатан Теофилус (1:1)
Бабурин Егор•Бородин Сергей Алексеевич•Шевченко Глеб•Иваньков Александр II•Манелов Ираклий 13'26' (Роганович Боян (26') •Чурич Марио86' (Кузьмичёв Иван (86') •Москвичёв Владимир•Горбунов Игорь46' (Тугарев Роман (46') •Полоз Дмитрий 50'72' (Гонгадзе Георгий (72') •Шамкин Даниил•Стефанович Илья72' (Червяков Руслан (72')
Кокарев Никита•Вакулич Алексей•Большаков Кирилл•Суханов Артём Романович•Ботака-Иобома Эрвинг•Лёвин Владислав•Кайнов Максим70' (Бахар Иван (70') •Макаров Анатолий46' (Лайкин Максим (46') • 61'Ткачёв Сергей70' (Ндука Ифеани Давид (70') •Зуев Александр81' (Арутюнов Артём (81') • 81'Барков Дмитрий46' (Окоронкво Джонатан Теофилус (46')
20 апреля.
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