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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Торпедо»

20 Апреля 2024 • 19:57 Комментировать
Торпедо Москва
1:1
Арсенал Тула
окончен

В заключительном матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Арсенал». Дмитрий Барков быстро заработал пенальти. Анатолий Макаров с точки сильно пробил влево, и голкипер блестяще парировал. В конце первого тайма «автозаводцы» неожиданно повели. После подачи углового мяч застрял в штрафной площади, и Владимир Москвичёв в касание был точен - 1:0. В концовке он же мог наказать оборону за грубую ошибку, но, оказавшись сам перед воротами, не смог пробить кипера. В ответ Джонатан Окоронкво с фланга сместился в штрафную, обыграл соперника и точно пробил - 1:1.

«Арсенал» вышел на чистое четвертое место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Торпедо Москва1:1Арсенал Тула
(1:0) Москвичёв Владимир38'  
  84'Окоронкво Джонатан Теофилус (1:1)
Бабурин ЕгорБородин Сергей АлексеевичШевченко ГлебИваньков Александр IIМанелов Ираклий  13' 26' (Роганович Боян ( 26') Чурич Марио 86' (Кузьмичёв Иван ( 86') Москвичёв ВладимирГорбунов Игорь 46' (Тугарев Роман ( 46') Полоз Дмитрий  50' 72' (Гонгадзе Георгий ( 72') Шамкин ДаниилСтефанович Илья 72' (Червяков Руслан ( 72')
Запасные: Лебеденко ИгорьМикушин ВладиславГуз АлександрМелекесцев ТимурБотнарь ВиталийКостин АндрейОрехов Александр
Кокарев НикитаВакулич АлексейБольшаков КириллСуханов Артём РомановичБотака-Иобома ЭрвингЛёвин ВладиславКайнов Максим 70' (Бахар Иван ( 70') Макаров Анатолий 46' (Лайкин Максим ( 46'  61') Ткачёв Сергей 70' (Ндука Ифеани Давид ( 70') Зуев Александр 81' (Арутюнов Артём ( 81'  81') Барков Дмитрий 46' (Окоронкво Джонатан Теофилус ( 46')
Запасные: Денисов АлександрШевченко ЕвгенийБыковский ИльяЧерчесов СтаниславКарамарко МаринХабибов АнсорЛевашов Михаил
20 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Арсенал Тула

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