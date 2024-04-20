«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Торпедо»

В заключительном матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Арсенал». Дмитрий Барков быстро заработал пенальти. Анатолий Макаров с точки сильно пробил влево, и голкипер блестяще парировал. В конце первого тайма «автозаводцы» неожиданно повели. После подачи углового мяч застрял в штрафной площади, и Владимир Москвичёв в касание был точен - 1:0. В концовке он же мог наказать оборону за грубую ошибку, но, оказавшись сам перед воротами, не смог пробить кипера. В ответ Джонатан Окоронкво с фланга сместился в штрафную, обыграл соперника и точно пробил - 1:1.

«Арсенал» вышел на чистое четвертое место, соперник - 11-й.