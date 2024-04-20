Махачкалинское «Динамо» скромно обыграло «Шинник» и возглавило Первую лигу

Упустившее первое место в Мелбет-Первой лиге махачкалинское «Динамо» в субботу гостило у «Шинника». К сожалению, не так много моментов создали команды, но для фаворита и этого было достаточно. На 38-й минуте Вячеслав Зинков неудачно перехватил поперечный пас, Ражаб Магомедов оказался первым на отскоке и переиграл голкипера в ближнем бою - 0:1. Зинков едва не реабилитировался за ошибку, но его удар с радиуса штрафной пришелся в штангу. Тут же Сердар Сердеров замыкал прострел выстрелом под планку, и вратарь потащил.

«Динамо» снова первое, соперник - 12-й.