Махачкалинское «Динамо» скромно обыграло «Шинник» и возглавило Первую лигу

Упустившее первое место в Мелбет-Первой лиге махачкалинское «Динамо» в субботу гостило у «Шинника». К сожалению, не так много моментов создали команды, но для фаворита и этого было достаточно. На 38-й минуте Вячеслав Зинков неудачно перехватил поперечный пас, Ражаб Магомедов оказался первым на отскоке и переиграл голкипера в ближнем бою - 0:1. Зинков едва не реабилитировался за ошибку, но его удар с радиуса штрафной пришелся в штангу. Тут же Сердар Сердеров замыкал прострел выстрелом под планку, и вратарь потащил.
«Динамо» снова первое, соперник - 12-й.
Протокол игры
|38'Магомедов Ражаб (0:1)
Довбня Александр•Котин Никита•Валиахметов Эдуард•Поляков Максим•Гогуа Седрик45' (Загре Бен Азиз (45') •Яковлев Михаил46' (Самойлов Дмитрий (46') •Малахов Артём•Зинков Вячеслав•Алейников Василий•Саусь Владислав71' (Низамутдинов Эльдар (71') •Андреев Игорь80' (Рубцов Илья (80')
Магомедов Тимур•Кагермазов Сослан85' (Храмцов Максим (85') •Сундуков Темиркан69' (Сандрачук Александр (69') •Алибеков Муталип•Ковачевич Владимир•Касимов Артём•Сердеров Сердер77' (Юсупов Залимхан (77') •Глушков Никита Сергеевич•Крачковский Антон78' (Зинович Кирилл (78') •Магомедов Ражаб•Касинтура Эгаш
Запасные: Гаджиев Абакар•Джабраилов Абдулпаша•Волк Давид
20 апреля.
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