«Волгарь» добыл волевую победу над «Аланией»

В субботу долго лидировавшая «Алания» неудачно сыграла против «Волгаря» из зоны вылета. Коллектив из Владикавказа мог надеяться на то, чтобы подобраться ближе к топ-четверке после гола с пенальти Батраза Гурциева на 81-й минуте, но противник не только отыгрался, но и набрал три очка. Вячеслав Кротов восстановил равновесие, а Никита Маляров сделал счет 1:2.
«Алания» делит восьмое место в онлайн-таблице, соперник идет вторым с конца в трех очках от заветной 15-й строчки.
Протокол игры
|(1:0) Гурциев Батраз81'
|85'Кротов Вячеслав (1:1)
|89'Маляров Никита (1:2)
Солдатенко Ростислав•Качмазов Сослан•Багаев Алан•Плиев Константин•Бутаев Аллон55' (Хабалов Алан (55') •Чочиев Алан67' (Цараев Алан (67') •Тарба Заур77' (Хугаев Алан (77') •Цаллагов Ибрагим•Машуков Ислам•Хадарцев Батраз67' (Гаглоев Тарас (67') •Гурциев Батраз
Одоевский Даниил•Шакуро Павел46' (Шляков Евгений (46') •Зуев Илья•Гилязетдинов Артур•Хомуха Иван•Атабаев Эрбол90' (Обивалин Сергей (90') •Павлишин Алексей54' (Маляров Никита (54') •Ткачук Денис•Ушатов Кирилл54' (Косарев Кирилл (54') •Лесников Дмитрий75' (Фольмер Кирилл (75') •Кротов Вячеслав
Запасные: Кривохижин Елисей•Шайхтдинов Дамир•Смирнов Олег
20 апреля.
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