Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Волгарь» добыл волевую победу над «Аланией»

20 Апреля 2024 • 19:08 Комментировать
Алания
1:2
Волгарь

В субботу долго лидировавшая «Алания» неудачно сыграла против «Волгаря» из зоны вылета. Коллектив из Владикавказа мог надеяться на то, чтобы подобраться ближе к топ-четверке после гола с пенальти Батраза Гурциева на 81-й минуте, но противник не только отыгрался, но и набрал три очка. Вячеслав Кротов восстановил равновесие, а Никита Маляров сделал счет 1:2.

«Алания» делит восьмое место в онлайн-таблице, соперник идет вторым с конца в трех очках от заветной 15-й строчки.

Протокол игры  
Алания1:2Волгарь
(1:0) Гурциев Батраз81'  
  85'Кротов Вячеслав (1:1)
  89'Маляров Никита (1:2)
Солдатенко РостиславКачмазов СосланБагаев АланПлиев КонстантинБутаев Аллон 55' (Хабалов Алан ( 55') Чочиев Алан 67' (Цараев Алан ( 67') Тарба Заур 77' (Хугаев Алан ( 77') Цаллагов ИбрагимМашуков ИсламХадарцев Батраз 67' (Гаглоев Тарас ( 67') Гурциев Батраз
Запасные: Засеев АзаматКараев ДавидДауров РусланГубиев ЭрикНатабашвили ГеоргийШавлохов Давид
Одоевский ДаниилШакуро Павел 46' (Шляков Евгений ( 46') Зуев ИльяГилязетдинов АртурХомуха ИванАтабаев Эрбол 90' (Обивалин Сергей ( 90') Павлишин Алексей 54' (Маляров Никита ( 54') Ткачук ДенисУшатов Кирилл 54' (Косарев Кирилл ( 54') Лесников Дмитрий 75' (Фольмер Кирилл ( 75') Кротов Вячеслав
Запасные: Кривохижин ЕлисейШайхтдинов ДамирСмирнов Олег
20 апреля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Волгарь

Новости по матчу

19 Апреля
11:00
Бесплатная ставка и прогноз на матч Алания – Волгарь Мелбет-Первой лиги – 20 апреля 2024
16 Апреля
14:18
Григорян возглавит клуб Мелбет-Первой лиги
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Кубань Кубань
6
0
1.47 3.90 7.60
Видео
Окончен
Ленинградец Ленинградец
Сокол Сокол
0
2
2.31 3.15 3.15
Видео
Окончен
КАМАЗ КАМАЗ
Черноморец Нв Черноморец Нв
1
0
2.45 3.00 3.00
Видео
Окончен
Шинник Шинник
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
0
1
3.55 3.10 2.15
Видео
Окончен
Алания Алания
Волгарь Волгарь
1
2
1.75 3.50 4.70
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Арсенал Тула Арсенал Тула
1
1
2.55 3.15 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
19:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Торпедо»
19:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» скромно обыграло «Шинник» и возглавило Первую лигу
19:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» добыл волевую победу над «Аланией»
19:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» вырвал победу над «Черноморцем», проведя почти весь матч в большинстве
17:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» покинул зону вылета после победы над конкурентами из «Ленинградца»
17:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» забил 6 мячей в ворота «Кубани»
13:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новиков: «Содержанием игры как раз доволен, а вот счёт, на мой взгляд, мог быть намного крупнее»
13:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» разгромно победил «Тюмень»
09:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабаровский СКА разгромил «Енисей» в первом домашнем матче года
19 Апреля
23:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» остановили разыгравшуюся «Родину» и возглавили Первую лигу
12:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ширко получил работу в «Торпедо» официально
11:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» в субботу проведёт первый в 2024 году матч на своём поле
18 Апреля
17:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Фейеноорда» и «Шальке» возглавил «Волгарь» официально
17:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Акрона» рассказал, что дал команде новый тренер
17:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
Названы лучшие команды Мелбет-Первой лиги текущей весны
Все новости
Рекомендуем