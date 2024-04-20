«Волгарь» добыл волевую победу над «Аланией»

В субботу долго лидировавшая «Алания» неудачно сыграла против «Волгаря» из зоны вылета. Коллектив из Владикавказа мог надеяться на то, чтобы подобраться ближе к топ-четверке после гола с пенальти Батраза Гурциева на 81-й минуте, но противник не только отыгрался, но и набрал три очка. Вячеслав Кротов восстановил равновесие, а Никита Маляров сделал счет 1:2.

«Алания» делит восьмое место в онлайн-таблице, соперник идет вторым с конца в трех очках от заветной 15-й строчки.