«КАМАЗ» вырвал победу над «Черноморцем», проведя почти весь матч в большинстве

В 28-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Черноморца», который набрал шикарную форму и вполне может избежать вылета. Удаление Никиты Мельникова уже на 17-й минуте помогло хозяевам поля. Правда, открыли счет они только в концовке, но гол Дмитрия Стародуба стал победным - 1:0.
«КАМАЗ» делит 10-е место, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Стародуб Дмитрий78'
Самок Сергей•Пальцев Валентин•Полюткин Антон72' (Почивалин Валерий (72') •Ратников Савелий•Иванов Дмитрий III•Мануйлов Роман73' (Абдуллаев Сурхайхан (73') •Аюкин Руслан46' (Кириллов Юрий (46') •Куль Руслан•Горелов Павел•Гаглоев Александр73' (Стародуб Дмитрий (73') • 89'Фартуна Борис60' (Лаук Максим (60')
Фролкин Даниил• 63'Красильниченко Олег•Чичинадзе Анри• 64'Фомин Денис•Безчаснюк Александр•Енин Иван•Ланин Олег55' (Магомедов Зикрула (55') •Будагян Юрий58' (Зазвонкин Иван (58') •Гурченко Даниил•Мельников Никита 10'• 17'Родионов Илья70' (Яковлев Дмитрий (70')
20 апреля.
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