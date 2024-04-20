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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» вырвал победу над «Черноморцем», проведя почти весь матч в большинстве

20 Апреля 2024 • 19:05 Комментировать
КАМАЗ
1:0
Черноморец Нв

В 28-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Черноморца», который набрал шикарную форму и вполне может избежать вылета. Удаление Никиты Мельникова уже на 17-й минуте помогло хозяевам поля. Правда, открыли счет они только в концовке, но гол Дмитрия Стародуба стал победным - 1:0.

«КАМАЗ» делит 10-е место, соперник - 14-й.

Протокол игры  
КАМАЗ1:0Черноморец Нв
(1:0) Стародуб Дмитрий78'  
Самок СергейПальцев ВалентинПолюткин Антон 72' (Почивалин Валерий ( 72') Ратников СавелийИванов Дмитрий IIIМануйлов Роман 73' (Абдуллаев Сурхайхан ( 73') Аюкин Руслан 46' (Кириллов Юрий ( 46') Куль РусланГорелов ПавелГаглоев Александр 73' (Стародуб Дмитрий ( 73'  89') Фартуна Борис 60' (Лаук Максим ( 60')
Запасные: Анисимов АртурЗащепкин РоманАбрамов АртёмГюрджан АртёмАсылов ИльясГерасимов Дмитрий
Фролкин Даниил  63'Красильниченко ОлегЧичинадзе Анри  64'Фомин ДенисБезчаснюк АлександрЕнин ИванЛанин Олег 55' (Магомедов Зикрула ( 55') Будагян Юрий 58' (Зазвонкин Иван ( 58') Гурченко ДаниилМельников Никита  10'  17'Родионов Илья 70' (Яковлев Дмитрий ( 70')
Запасные: Будачёв ИванЕсимбеков ДэвидГараев ВикторКириленко ВладиславНикифоров НикитаРебров ДмитрийВоропаев АртёмПопович АлександрПучков Семён
20 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Черноморец Новороссийск

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Рискованная ставка и прогноз на матч КАМАЗ – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 20 апреля 2024
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