«КАМАЗ» вырвал победу над «Черноморцем», проведя почти весь матч в большинстве

В 28-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Черноморца», который набрал шикарную форму и вполне может избежать вылета. Удаление Никиты Мельникова уже на 17-й минуте помогло хозяевам поля. Правда, открыли счет они только в концовке, но гол Дмитрия Стародуба стал победным - 1:0.

«КАМАЗ» делит 10-е место, соперник - 14-й.