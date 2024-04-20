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Мелбет-Первая лига

«Сокол» покинул зону вылета после победы над конкурентами из «Ленинградца»

20 Апреля 2024 • 17:57 Комментировать
Ленинградец
0:2
Сокол
окончен

Давно не побеждавшие «Ленинградец» и «Сокол» сражались за право остаться вне зоны вылета Мелбет-Первой лиги. На 20-й минуте Михаил Мальцев открыл счет, а вскоре после перерыва Владлен Бабаев упрочил перевес гостевой команды - 0:2.

«Сокол» выбрался из зоны вылета, и на третью строчку с конца опустился «Ленинградец».

Протокол игры  
Ленинградец0:2Сокол
  20'Мальцев Михаил (0:1)
  56'Бабаев Владлен (0:2)
Карабашев НикитаХитяев Андрей 46' (Жиронкин Виталий ( 46') Калугин НикитаБеляев МаксимКаптилов ВалерийСуханов ЭдуардГорелишвили МихаилШепелев Владислав  30' 66' (Казаков Руслан ( 66') Колесниченко Кирилл  78' 89' (Ильин Сергей ( 89') Бачинский МаксимАпеков Руслан 46' (Яковлев Андрей ( 46')
Запасные: Кудрявцев РоманДавиденко КириллМорозов НикитаНиколаев СергейСмирнов ЕгорЗайцев Андрей
Максименко АртёмКосаревский ПётрГудков Ян  85'Дудиев Аслан 76' (Молодцов Артём ( 76') Плиев ЗаурбекСериков ИльяЗабелин ПавелМальцев МихаилБатырев Амир 66' (Морозов Владислав ( 66') Азаров Владимир 76' (Козловский Никита ( 76') Бабаев Владлен 80' (Абазов Астемир ( 80')
Запасные: Самко ВладиславКрайков ТимурЕвдокимов АндрейТолстопятов НиколайИвахнов Матвей
20 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Ленинградец

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Надежная ставка и прогноз на матч Ленинградец – Сокол Мелбет-Первой лиги – 20 апреля 2024
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Сегодня, 20 Апреля
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