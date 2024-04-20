«Сокол» покинул зону вылета после победы над конкурентами из «Ленинградца»

Давно не побеждавшие «Ленинградец» и «Сокол» сражались за право остаться вне зоны вылета Мелбет-Первой лиги. На 20-й минуте Михаил Мальцев открыл счет, а вскоре после перерыва Владлен Бабаев упрочил перевес гостевой команды - 0:2.

«Сокол» выбрался из зоны вылета, и на третью строчку с конца опустился «Ленинградец».