«Сокол» покинул зону вылета после победы над конкурентами из «Ленинградца»

Давно не побеждавшие «Ленинградец» и «Сокол» сражались за право остаться вне зоны вылета Мелбет-Первой лиги. На 20-й минуте Михаил Мальцев открыл счет, а вскоре после перерыва Владлен Бабаев упрочил перевес гостевой команды - 0:2.
«Сокол» выбрался из зоны вылета, и на третью строчку с конца опустился «Ленинградец».
Протокол игры
|20'Мальцев Михаил (0:1)
|56'Бабаев Владлен (0:2)
Карабашев Никита•Хитяев Андрей46' (Жиронкин Виталий (46') •Калугин Никита•Беляев Максим•Каптилов Валерий•Суханов Эдуард•Горелишвили Михаил•Шепелев Владислав 30'66' (Казаков Руслан (66') •Колесниченко Кирилл 78'89' (Ильин Сергей (89') •Бачинский Максим•Апеков Руслан46' (Яковлев Андрей (46')
Максименко Артём•Косаревский Пётр•Гудков Ян• 85'Дудиев Аслан76' (Молодцов Артём (76') •Плиев Заурбек•Сериков Илья•Забелин Павел•Мальцев Михаил•Батырев Амир66' (Морозов Владислав (66') •Азаров Владимир76' (Козловский Никита (76') •Бабаев Владлен80' (Абазов Астемир (80')
20 апреля.
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