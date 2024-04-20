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Мелбет-Первая лига

«Акрон» забил 6 мячей в ворота «Кубани»

20 Апреля 2024 • 17:54 Комментировать
Акрон
6:0
Кубань
окончен

В 28-м туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» играл против «Кубани». В первом тайме ничего не намекало на итоговый счет. Моментов почти не было, а гол получился случайным. После подачи Артура Галояна Евгений Осипов срезал мяч в свои ворота - 1:0. В начале второй половины Андрес Понсе вместо ожидаемой передачи стрельнул в ближний угол ворот - 2:0. В середине 45-минутки хозяева забили трижды подряд, Понсе головой не смог пробить, и мяч от защитника влетел в сетку. Максим Палиенко с разворота с линии штрафной стал автором четвертого гола своей команды. Кирилл Данилин в следующей атаке без помех уверенно сыграл на добивании - 5:0. Точку поставил Владислав Галкин, замкнувший передачу в штрафную - шестой гол.

Тольяттинцы вышли на второе место, соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Акрон6:0Кубань
(1:0) Осипов Евгений30'  
(2:0) Понсе Андрес50'  
(3:0) Понсе Андрес64'  
(4:0) Палиенко Максим66'  
(5:0) Данилин Кирилл68'  
(6:0) Галкин Владислав88'  
Волков СергейАнджелкович НеманьяДанилкин ЕгорДимоски БоянСавичев Константин 81' (Пестряков Дмитрий ( 81') Чудин ИванГалоян АртурПалиенко Максим 67' (Эльдарушев Абу-Саид ( 67') Глушков Никита Андреевич 67' (Макаров Сергей ( 67') Данилин Кирилл 80' (Галкин Владислав ( 80') Понсе Андрес 67' (Барт Руслан ( 67')
Запасные: Килин АнтонБокоев МаратХоджаниязов ДжамалдинАкмурзин ТимурСангаре ДэвидПесегов ЕвгенийКонюхов Вадим
Нестеренко ЮрийСмирнов АлександрТемников Иван 85' (Фаттахов Ленар ( 85') Веденеев МаксимОсипов Евгений  31' 87' (Байрыев Азат ( 87') Бакалюк Никита 86' (Кертанов Константин ( 86') Левин ГаррикБезденежных ИгорьРейхмен БогданМахатадзе Георгий 86' (Ежков Данила ( 86') Грузнов Илья 86' (Абдоков Нури ( 86')
Запасные: Терновский ДмитрийСолоп АркадийЖилов Ислам
20 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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