«Акрон» забил 6 мячей в ворота «Кубани»

В 28-м туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» играл против «Кубани». В первом тайме ничего не намекало на итоговый счет. Моментов почти не было, а гол получился случайным. После подачи Артура Галояна Евгений Осипов срезал мяч в свои ворота - 1:0. В начале второй половины Андрес Понсе вместо ожидаемой передачи стрельнул в ближний угол ворот - 2:0. В середине 45-минутки хозяева забили трижды подряд, Понсе головой не смог пробить, и мяч от защитника влетел в сетку. Максим Палиенко с разворота с линии штрафной стал автором четвертого гола своей команды. Кирилл Данилин в следующей атаке без помех уверенно сыграл на добивании - 5:0. Точку поставил Владислав Галкин, замкнувший передачу в штрафную - шестой гол.

Тольяттинцы вышли на второе место, соперник замыкает таблицу.