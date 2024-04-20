Новиков: «Содержанием игры как раз доволен, а вот счёт, на мой взгляд, мог быть намного крупнее»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Тюменью» (3:0).

- Понятно, что по счету наверняка довольны полностью, а содержание игры насколько устроило?

- Позволю с вами не согласиться. Содержанием игры как раз доволен, а вот счет, на мой взгляд, мог быть намного крупнее. Поэтому в любом случае не будем гневить бога. 3:0 - победа, выездная, как я перед матчем сказал, мы ехали сюда за ней. Очень рад, что помимо хорошего результата показали и хорошую игру. Я сегодня получил удовольствие от игры команды. Молодцы. Сейчас ребят похвалить надо будет.

- Футболисты показали, что у вас по сути есть два равноценных состава?

- Они должны доказывать это на каждой тренировке, а не только в игре. Мы то знаем, подбираем с учетом наших возможностей как раз таких футболистов, которые были бы равноценными. Сегодня вы видели, мы обыграли достаточно крепкую команду, которая идет вверху таблицы, с таким большим превосходством.