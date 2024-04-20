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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» разгромно победил «Тюмень»

20 Апреля 2024 • 13:28 Комментировать
Тюмень
0:3
Нефтехимик

В 28-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Нефтехимика». В середине первого тайма гости получили задел в два мяча и победили в итоге. Александр Кахидзе с правого угла штрафной мягко набросил мяч к линии вратарской, и Султан Джамилов в падении коленом попал под ближнюю штангу. Вскоре передача от центральной линии поля в свободную зону, и Джамилов метров с 15 в касание поразил цель - 0:2. В концовке Максим Петров со штрафного повторил гол Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова, голкипер ошибся позиционно и не помешал мяч влететь в дальний угол.

По итогам матча команды с 40 очками делят шестое место.

Протокол игры  
Тюмень0:3Нефтехимик
  17'Джамилов Султан (0:1)
  24'Джамилов Султан (0:2)
  83'Петров Максим Вячеславович (0:3)
Любаков ЕгорПеченкин НикитаМырзаков Кирилл 76' (Синяк Антон ( 76') Байтуков Руслан  78'Бем АлександрПетров Михаил 46' (Самойлов Денис ( 46') Шадрин Павел 46' (Касаткин Никита ( 46') Болотов ЕвгенийМаркелов Иван 65' (Татаринов Евгений ( 65') Насыров ИсламжанНикишин Кирилл 59' (Балахонцев Никита ( 59')
Запасные: Шитов ВиталийМоскаленчик ИльяДружинин ИгорьМарьянов АндрейСавин АндрейЭргардт ВячеславКоротаев Александр
Ещенко СергейКотов Павел 67' (Талалай Денис ( 67') Сагуткин ДаниилШоркин МаксимКахидзе АлександрЕмельянов Данила 80' (Першин Матвей ( 80') Галиулин ВагизЛиповой Данил 67' (Ситдиков Марат ( 67') Шильцов Константин 87' (Магомедов Рашид ( 87') Джамилов СултанКокоев Давид  13' 46' (Петров Максим Вячеславович ( 46')
Запасные: Герасимов АлексейГолубев АндрейКотик АртёмМорозов КириллБазелюк Константин
20 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Тюмень

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