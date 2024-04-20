«Нефтехимик» разгромно победил «Тюмень»

В 28-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Нефтехимика». В середине первого тайма гости получили задел в два мяча и победили в итоге. Александр Кахидзе с правого угла штрафной мягко набросил мяч к линии вратарской, и Султан Джамилов в падении коленом попал под ближнюю штангу. Вскоре передача от центральной линии поля в свободную зону, и Джамилов метров с 15 в касание поразил цель - 0:2. В концовке Максим Петров со штрафного повторил гол Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова, голкипер ошибся позиционно и не помешал мяч влететь в дальний угол.

По итогам матча команды с 40 очками делят шестое место.