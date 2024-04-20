«Нефтехимик» разгромно победил «Тюмень»

В 28-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Нефтехимика». В середине первого тайма гости получили задел в два мяча и победили в итоге. Александр Кахидзе с правого угла штрафной мягко набросил мяч к линии вратарской, и Султан Джамилов в падении коленом попал под ближнюю штангу. Вскоре передача от центральной линии поля в свободную зону, и Джамилов метров с 15 в касание поразил цель - 0:2. В концовке Максим Петров со штрафного повторил гол Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова, голкипер ошибся позиционно и не помешал мяч влететь в дальний угол.
По итогам матча команды с 40 очками делят шестое место.
Протокол игры
|17'Джамилов Султан (0:1)
|24'Джамилов Султан (0:2)
|83'Петров Максим Вячеславович (0:3)
Любаков Егор•Печенкин Никита•Мырзаков Кирилл76' (Синяк Антон (76') •Байтуков Руслан• 78'Бем Александр•Петров Михаил46' (Самойлов Денис (46') •Шадрин Павел46' (Касаткин Никита (46') •Болотов Евгений•Маркелов Иван65' (Татаринов Евгений (65') •Насыров Исламжан•Никишин Кирилл59' (Балахонцев Никита (59')
Ещенко Сергей•Котов Павел67' (Талалай Денис (67') •Сагуткин Даниил•Шоркин Максим•Кахидзе Александр•Емельянов Данила80' (Першин Матвей (80') •Галиулин Вагиз•Липовой Данил67' (Ситдиков Марат (67') •Шильцов Константин87' (Магомедов Рашид (87') •Джамилов Султан•Кокоев Давид 13'46' (Петров Максим Вячеславович (46')
20 апреля.
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