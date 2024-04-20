Хабаровский СКА разгромил «Енисей» в первом домашнем матче года

В первом субботнем матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги хабаровский СКА принимал «Енисей». Это был первый матч на своем стадионе для дальневосточников в 2024 году. Яо Шарль стал автором первого момента, и вратарь выручил. То же самое после затяжного штурма и удара головой Александра Масловского. Шарль заработал пенальти, а Илья Петров пробил по центру ворот, кипер же прыгнул к штанге - 1:0. Кирилл Никитин слева от лицевой линии смог навесить, и Петров в падении головой был точен - 2:0. На 90-й минуте прорыв Никитина привел к голевому навесу на Альбека Гонгапшева -3:0.

«Енисей» остается девятым, соперник идет следом с отставанием в два очка.