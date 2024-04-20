Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Хабаровский СКА разгромил «Енисей» в первом домашнем матче года

20 Апреля 2024 • 09:07 Комментировать
СКА-Хабаровск
3:0
Енисей

В первом субботнем матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги хабаровский СКА принимал «Енисей». Это был первый матч на своем стадионе для дальневосточников в 2024 году. Яо Шарль стал автором первого момента, и вратарь выручил. То же самое после затяжного штурма и удара головой Александра Масловского. Шарль заработал пенальти, а Илья Петров пробил по центру ворот, кипер же прыгнул к штанге - 1:0. Кирилл Никитин слева от лицевой линии смог навесить, и Петров в падении головой был точен - 2:0. На 90-й минуте прорыв Никитина привел к голевому навесу на Альбека Гонгапшева -3:0.

«Енисей» остается девятым, соперник идет следом с отставанием в два очка.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск3:0Енисей
(1:0) Петров Илья30'  
(2:0) Петров Илья52'  
(3:0) Гонгапшев Альбек90'  
Имамов ИсламМусалов Магомед 90' (Корнюшин Даниил ( 90') Покидышев НиколайРукас ТомасКожемякин ОлегНикитин Андрей ВладимировичКоновалов ИгорьПетров ИльяНикитин Кирилл 83' (Бегун Дмитрий ( 83') Подберёзкин Вячеслав 82' (Савинов Андрей ( 82') Яо Жан Шарль 46' (Гонгапшев Альбек ( 46')
Запасные: Мирошниченко НикитаБавин ЮрийАлиев СаидЦаллагов ДзамболатСугробов ВладимирСимонян Артём
Ставер ЕвгенийМасловский АлександрБардыбахин Вячеслав 70' (Саадуев Шамиль ( 70') Стежко Виталий  90'Феррейра Херман 58' (Кичин Валерий ( 58') Тихонов ДенисЛомакин АлександрИванов Егор  43'Гащенков Михаил 76' (Савельев Максим ( 76') Окладников АндрейМазурин Андрей
Запасные: Немченко АнатолийАнтипин СтаниславОрлов АнтонМарков НиколайХозин Владимир
20 апреля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Енисей СКА-Хабаровск

Новости по матчу

19 Апреля
11:01
«СКА-Хабаровск» в субботу проведёт первый в 2024 году матч на своём поле
00:32
Прогноз на точный счёт матча СКА-Хабаровск — Енисей Первой лиги России — 20 апреля 2024
18 Апреля
18:30
Актуальная ставка и прогноз на матч СКА-Хабаровск – Енисей Мелбет-Первой лиги – 20 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал»
Спортивные новости
Канарейкин сделал прогноз на исход финала Кубка Гагарина Вайсфельд после первой игры финала назвал фаворита на победу в Кубке Гагарина Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов назвал победителя второй игры финала Кубка Гагарина Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Финал Кубка Гагарина пока не впечатляет Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Енисей Енисей
3
0
2.36 3.20 2.95
Видео
20.04.24 в 11:30
Тюмень Тюмень
Нефтехимик Нефтехимик
2.60 3.15 2.75
Видео
20.04.24 в 16:00
Акрон Акрон
Кубань Кубань
1.47 3.90 7.60
Видео
20.04.24 в 16:00
Ленинградец Ленинградец
Сокол Сокол
2.31 3.15 3.15
Видео
20.04.24 в 17:00
Алания Алания
Волгарь Волгарь
1.75 3.50 4.70
Видео
20.04.24 в 17:00
КАМАЗ КАМАЗ
Черноморец Нв Черноморец Нв
2.45 3.00 3.00
Видео
20.04.24 в 17:00
Шинник Шинник
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
3.55 3.10 2.15
Видео
20.04.24 в 18:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Арсенал Тула Арсенал Тула
2.55 3.15 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
09:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабаровский СКА разгромил «Енисей» в первом домашнем матче года
19 Апреля
23:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» остановили разыгравшуюся «Родину» и возглавили Первую лигу
12:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ширко получил работу в «Торпедо» официально
11:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» в субботу проведёт первый в 2024 году матч на своём поле
18 Апреля
17:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Фейеноорда» и «Шальке» возглавил «Волгарь» официально
17:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Акрона» рассказал, что дал команде новый тренер
17:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
Названы лучшие команды Мелбет-Первой лиги текущей весны
13:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Голубович: «На поле возникают проблемы с реализацией»
16 Апреля
19:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
На Григоряна из «Волгаря» пока никто не выходил слухи
18:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» расстался с главным тренером официально
14:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорян возглавит клуб Мелбет-Первой лиги
00:03 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» готовит стадион к возможному выходу в РПЛ
15 Апреля
21:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» не проигрывал в восьми последних матчах, сыграв в шести из них на ноль
20:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» возглавило Первую лигу после разгрома «Нефтехимика»
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов объяснил прогресс своего сына в «Енисее»
Все новости
Рекомендуем