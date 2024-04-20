Хабаровский СКА разгромил «Енисей» в первом домашнем матче года

В первом субботнем матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги хабаровский СКА принимал «Енисей». Это был первый матч на своем стадионе для дальневосточников в 2024 году. Яо Шарль стал автором первого момента, и вратарь выручил. То же самое после затяжного штурма и удара головой Александра Масловского. Шарль заработал пенальти, а Илья Петров пробил по центру ворот, кипер же прыгнул к штанге - 1:0. Кирилл Никитин слева от лицевой линии смог навесить, и Петров в падении головой был точен - 2:0. На 90-й минуте прорыв Никитина привел к голевому навесу на Альбека Гонгапшева -3:0.
«Енисей» остается девятым, соперник идет следом с отставанием в два очка.
Протокол игры
|(1:0) Петров Илья30'
|(2:0) Петров Илья52'
|(3:0) Гонгапшев Альбек90'
Имамов Ислам•Мусалов Магомед90' (Корнюшин Даниил (90') •Покидышев Николай•Рукас Томас•Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович•Коновалов Игорь•Петров Илья•Никитин Кирилл83' (Бегун Дмитрий (83') •Подберёзкин Вячеслав82' (Савинов Андрей (82') •Яо Жан Шарль46' (Гонгапшев Альбек (46')
Ставер Евгений•Масловский Александр•Бардыбахин Вячеслав70' (Саадуев Шамиль (70') •Стежко Виталий• 90'Феррейра Херман58' (Кичин Валерий (58') •Тихонов Денис•Ломакин Александр•Иванов Егор• 43'Гащенков Михаил76' (Савельев Максим (76') •Окладников Андрей•Мазурин Андрей
20 апреля.
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