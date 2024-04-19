«Химки» остановили разыгравшуюся «Родину» и возглавили Первую лигу

В центральном матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги «Родина» играла против «Химок». Солтмурад Бакаев сразу взял игру на себя, обвел защитника и стрельнул под перекладину - парировано. Бута Магомедов получил передачу с правого фланга и сбросил мяч под удар Александру Руденко, который был точен - 0:1. Коварный удар Астемира Гордюшенко вратарь нейтрализовал, но мяч отскочил перед ним, и Иван Тимошенко с трех метров пульнул выше. Вторая волна атаки после углового, Бакаев получил мяч, пробросил его мимо оппонента и результативно пробил в правую девятку - 1:1. Тут же Руденко получил мяч на грани офсайда, сыграл на Илью Берковского, а тот метко попал в левый угол - 1:2. После этого Гордюшенко и Тимошенко заставили голкипера гостей по-настоящему вступать в игру. В концовке Артём Сокол запустил мяч в левую штангу, отскок в поле. Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин и на последних секундах здорово сработал в рамке, нейтрализовав удар и добивание.

«Химки» прервали беспроигрышную серию соперника и вернули лидерство. «Родина» делит четвертое место.