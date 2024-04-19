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Мелбет-Первая лига

«Химки» остановили разыгравшуюся «Родину» и возглавили Первую лигу

19 Апреля 2024 • 23:02 Комментировать
Родина Москва
1:2
Химки

В центральном матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги «Родина» играла против «Химок». Солтмурад Бакаев сразу взял игру на себя, обвел защитника и стрельнул под перекладину - парировано. Бута Магомедов получил передачу с правого фланга и сбросил мяч под удар Александру Руденко, который был точен - 0:1. Коварный удар Астемира Гордюшенко вратарь нейтрализовал, но мяч отскочил перед ним, и Иван Тимошенко с трех метров пульнул выше. Вторая волна атаки после углового, Бакаев получил мяч, пробросил его мимо оппонента и результативно пробил в правую девятку - 1:1. Тут же Руденко получил мяч на грани офсайда, сыграл на Илью Берковского, а тот метко попал в левый угол - 1:2. После этого Гордюшенко и Тимошенко заставили голкипера гостей по-настоящему вступать в игру. В концовке Артём Сокол запустил мяч в левую штангу, отскок в поле. Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин и на последних секундах здорово сработал в рамке, нейтрализовав удар и добивание.

«Химки» прервали беспроигрышную серию соперника и вернули лидерство. «Родина» делит четвертое место.

Протокол игры  
Родина Москва1:2Химки
  19'Руденко Александр Александрович (0:1)
(1:1) Бакаев Солтмурад31'  
  36'Берковский Илья (1:2)
Корякин АлександрКризан Митча 70' (Сокол Артём ( 70'  90') Клещенко Александр  88'Тананеев Дмитрий  10'ЭдилсонФищенко Руслан  90'Бакаев СолтмурадКуликов Даниил 70' (Дмитриев Олег ( 70') Гордюшенко Астемир  34'Юшин Александр  9' 82' (Кузнецов Даниил ( 82') Тимошенко Иван 60' (Калмыков Амур ( 60')
Запасные: Шакеров РинатСултонов МухаммадКочиев ХетагМещанинов АртёмАйдаров СергейЧернышёв ДаниилМарсиньо СилваВачхольз Уэсли Ната
Митрюшкин АнтонИсаенко ОлегГолубович ПетарЖуравлёв ЮрийВаратынов СергейЮзепчук РоманХосонов Хетаг  78'Магомедов Бутта 62' (Абдуллахи Квари ( 62') Берковский Илья 62' (Касимов Тимур ( 62') Руденко Александр Александрович  81' 84' (Скворцов Лев ( 84') Волков Захар
Запасные: Корян АршакМелентиевич СтефанКулишев АртёмПанченко КириллСтепанов ДанилНетфуллин РавильОбухов ИгорьЛарин Алексей Николаевич
19 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Родина Москва

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