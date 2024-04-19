Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко получил работу в другом столичном клубе – «Торпедо». Он занял пост директора академии «автозаводцев», об этом рапортует клубная пресс-служба.

«Рад стать частью академии «Торпедо». Буду использовать свои знания и опыт, чтобы мы росли и развивались вместе с нашими воспитанниками!» - прокомментировал свое назначение Александр.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Торпедо» выступает в Мелбет-Первой лиге чемпионата России. После 26 туров столичный коллектив набрал 34 балла и занимает десятое место в турнирной таблице.