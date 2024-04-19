«СКА-Хабаровск» в субботу проведёт первый в 2024 году матч на своём поле

В субботу, 20 апреля «СКА-Хабаровск» проведёт первый матч в 2024 году на домашнем стадионе. Ранее команда Романа Шаронова принимала оппонентов на нейтральных полях из-за проблем с подогревом на своей арене. Соперником станет «Енисей» из Красноярска, который на зимний перерыв ушёл на 10-м месте, сменил главного тренера и с Андреем Тихоновым улучшил свои результаты. Весной были обыграны «Торпедо», «Ленинградец», «Химки» и «Алания».

Что касается личных встреч - в прошлом чемпионате были зафиксированы результаты 1:1 и 0:0, а в текущем сезоне «Енисей» победил со счетом 4:2.

В субботу матч начнется в 14:00 по хабаровскому времени (07:00 по Москве). Показ встречи на сайте «Матч ТВ», порталах «VK Видео» и «Кинопоиск».

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