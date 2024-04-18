Голубович: «На поле возникают проблемы с реализацией»

Защитник «Химок» Петар Голубович поделился мнением о причинах неудачных результатов команды в последних матчах. Напомним, что подмосковные футболисты в 2024 году слишком часто проигрывают в Мелбет-Первой лиги и упустили первое место, а также выбыли из кубкового турнира, не пропустив ни одного гола в игровое время.

«На поле возникают проблемы с реализацией, не всегда можем найти способ забить и предотвратить голы соперников», - цитируют Голубовича «Вести Подмосковья».

Футболист добавил, что его команде нужно прибавлять именно в деталях, которые мешают добиваться нужного результата.