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Мелбет-Первая лига

Талалаев: «Проигран конкретный бой, но сражение ещё впереди»

15 Апреля 2024 • 14:01 Комментировать

«Химки» провели очередной матч в Мелбет-Первой лиги. Соперником подмосковной команды был «Шинник», который не имел обилия моментов, но реализовал один из редких шансов на 63-й минуте и победил в гостях со счетом 1:0.

Несмотря на неудачу, главный тренер «Химок» Андрей Талалаев нашел и положительные моменты в поединке: «Проигран конкретный бой, но сражение еще впереди. Все теряют очки, ничего критического не произошло», - приводят слова наставника «Вести Подмосковья».

Талалаев считает, что его команде в этом матче не хватило мастерства в линии нападения. А вот соперник удостоился похвалы за отменную реализацию моментов.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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