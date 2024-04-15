Талалаев: «Проигран конкретный бой, но сражение ещё впереди»

«Химки» провели очередной матч в Мелбет-Первой лиги. Соперником подмосковной команды был «Шинник», который не имел обилия моментов, но реализовал один из редких шансов на 63-й минуте и победил в гостях со счетом 1:0.

Несмотря на неудачу, главный тренер «Химок» Андрей Талалаев нашел и положительные моменты в поединке: «Проигран конкретный бой, но сражение еще впереди. Все теряют очки, ничего критического не произошло», - приводят слова наставника «Вести Подмосковья».

Талалаев считает, что его команде в этом матче не хватило мастерства в линии нападения. А вот соперник удостоился похвалы за отменную реализацию моментов.