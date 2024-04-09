Талалаев: «Мы абсолютно заслуженно боремся за это первое место»

В понедельник в центральном матче тура «Химки» принимали «Арсенал» и сумели прервать неудачную серию результатов, куда попали и вылет из Кубка, и потери очков в Мелбет-Первой лиги с утратой лидирующей позиции. Подмосковная команда в большинстве упустила победный счет после удара Сергея Ткачёва, но финальный штурм на 90-й минуте принес результат - Сергей Варатынов вырвал победу дальним ударом - 3:2.

- По настрою и отдаче команда показала: мы абсолютно заслуженно боремся за это первое место, - приводят слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Следующий матч «Химки» проведут дома против «Шинника». Игра запланирована на субботу.