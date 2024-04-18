Астраханский «Волгарь» объявил имя нового главного тренера. Стал им Денис Клюев, бывший российский футболист, а ныне тренер.

Будучи футболистом 50-летний тренер играл за такие клубы как «Фейеноорд», «Шальке», «Льерс» из Бельгии, московское «Динамо», «Шинник», «Терек» и другие. Завершил карьеру в 2009 году в ФК МВД.

Тренером трудился в системе московского «Локомотива», несколько лет возглавляя молодёжку. Также возглавлял «Урал-2» и работал в тренерском штабе «Сочи».

«Волгарь» ранее связывали с именем Александра Григоряна, однако этот специалист в волжский клуб не пошёл. Астраханцы занимают последнее, 18 место таблицы Мелбет-Первой лиги с 22 очками.