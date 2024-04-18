Игрок «Акрона» рассказал, что дал команде новый тренер

Тольяттинский «Акрон» в минувшую зиму возглавил Заур Тедеев. Максим Палиенко, игрок клуба из Самарской области рассказал, что привнёс в клуб новый главный тренер, заменивший Евгения Калешина – тот ушёл в «Аланию» по не совсем футбольным причинам.

«Глобально он не стал ничего менять, резкие изменения были бы неправильными, команда и так высоко. Он просто добавил нам уверенности. Тедеев очень хороший психолог, знает к каждому подход», - делится Палиенко для Metaratings.

«Акрон» занимает в Мелбет-Первой лиге чистое второе место с 46 баллами в активе. От первого его отделяет одно очко.