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Мелбет-Первая лига

Игрок «Акрона» рассказал, что дал команде новый тренер

18 Апреля 2024 • 17:38 Комментировать
Акрон
...
Кубань
20.04 16:00

Тольяттинский «Акрон» в минувшую зиму возглавил Заур Тедеев. Максим Палиенко, игрок клуба из Самарской области рассказал, что привнёс в клуб новый главный тренер, заменивший Евгения Калешина – тот ушёл в «Аланию» по не совсем футбольным причинам.

«Глобально он не стал ничего менять, резкие изменения были бы неправильными, команда и так высоко. Он просто добавил нам уверенности. Тедеев очень хороший психолог, знает к каждому подход», - делится Палиенко для Metaratings.

«Акрон» занимает в Мелбет-Первой лиге чистое второе место с 46 баллами в активе. От первого его отделяет одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Максим Палиенко Акрон Заур Тедеев ещё теги

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