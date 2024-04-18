Названы лучшие команды Мелбет-Первой лиги текущей весны

Инвестиции в новичков работают. Журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале назвал лучшие клубы текущей весны в рамках Мелбет-Первой лиги, второго по силе дивизиона России.

Ими оказались московская «Родина» и новороссийский «Черноморец». Суммарно они набрали за несколько матчей марта и апреля 16 и 13 баллов соответственно. Москвичам удалось приблизиться к самой вершине таблицы, а южанам отдалиться от зоны вылета.

Также 13 баллов завоевал нижнекамский «Нефтехимик». 12 баллов забрал «Енисей» Андрея Тихонова, 11 – «Акрон». По 10 очков набрали «Шинник» и махачкалинское «Динамо».

Очередной тур первенства пройдёт в эти выходные.