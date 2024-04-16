На российского тренера Александра Григоряна пока никто не выходил из астраханского «Волгаря». Напомним, волжане днём во вторник официально попрощались с Сергеем Павловым, главным тренером клуба. Позже была информация о том, что именно Григорян станет его сменщиком.

«Григорян пять раз удерживал команды от вылета, нигде не прокололся. К тому же со спортдиром «Волгаря» Олегом Флегонтовым он работал в Хабаровске. Конечно, Григорян будет обсуждаться. Но пока на Витальевича — а я с ним на связи - никто не выходил. И эта информация не только от него, но также из астраханских источников», - пишет в своём телеграм-канале Сергей Ильёв.

Напомним, «Волгарь» - один из главных кандидатов из Мелбет-Первой лиги, клуб занимает последнее, 18 место с 22 баллами.