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Мелбет-Первая лига

На Григоряна из «Волгаря» пока никто не выходил слухи

16 Апреля 2024 • 19:14 Комментировать

На российского тренера Александра Григоряна пока никто не выходил из астраханского «Волгаря». Напомним, волжане днём во вторник официально попрощались с Сергеем Павловым, главным тренером клуба. Позже была информация о том, что именно Григорян станет его сменщиком.

«Григорян пять раз удерживал команды от вылета, нигде не прокололся. К тому же со спортдиром «Волгаря» Олегом Флегонтовым он работал в Хабаровске. Конечно, Григорян будет обсуждаться. Но пока на Витальевича — а я с ним на связи - никто не выходил. И эта информация не только от него, но также из астраханских источников», - пишет в своём телеграм-канале Сергей Ильёв.

Напомним, «Волгарь» - один из главных кандидатов из Мелбет-Первой лиги, клуб занимает последнее, 18 место с 22 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Александр Григорян
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Сегодня, 16 Апреля
19:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
На Григоряна из «Волгаря» пока никто не выходил слухи
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