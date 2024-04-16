Аутсайдер Мелбет-Первой лиги, астраханский «Волгарь» в своих соцсетях официально попрощался с Сергеем Павловым. Тренер покинул клуб, замыкающий турнирную таблицу первенства.

«Между тренером и руководством клуба достигнуто соглашение о досрочном расторжении контракта. Благодарим Сергея Александровича за работу и желаем успеха в дальнейшей работе. Исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет Юрий Юхневич», - пишет пресс-служба волжан.

На данный момент «Волгарь» прочно осел на дне таблицы лиги. У клуба в активе 22 очка, отставание от спасительного 15 места – всего четыре балла.

Ранее слухи сообщали, что Павлова в волжском клубе может заменить Александр Григорян.