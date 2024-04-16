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Мелбет-Первая лига

Григорян возглавит клуб Мелбет-Первой лиги

16 Апреля 2024 • 14:18 Комментировать
Алания
...
Волгарь
20.04 17:00

Российский специалист Александр Григорян в ближайшее время вернётся к тренерской работе.

Как утверждает «Чемпионат», 57-летний Григорян станет новым наставником астраханского «Волгаря», заменив на посту главного тренера команды Сергея Павлова.

Напомним, последним местом работы Григоряна была «Кубань», которую он возглавлял в 2023 году с мая по сентябрь.

По итогам 26 сыгранных туров «Волгарь» занимает последнее (18-е) место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своей копилке 22 набранных очка. Отставание астраханцев от спасительной строчки составляет четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Александр Григорян

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АЛАНИЯ ВОЛГАРЬ
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