«Нефтехимик» не проигрывал в восьми последних матчах, сыграв в шести из них на ноль

Нижнекамский «Нефтехимик» прервал симпатичную серию. Этот клуб в рамках Мелбет-Первой лиги не проигрывал аж на протяжении восьми матчей до понедельничного поражения от махачкалинского «Динамо» (0:3).

Но самое примечательное, команда Кирилла Новикова в шести матчей серии без поражений смогла сыграть на ноль, пропустив суммарно за восемь встреч всего лишь два гола.

А если мы возьмём и зимние товарищеские матчи, то серия «Нефтехимика» без поражений достигала целых 15 матчей кряду. Да, согласно статистике зимой нижнекамская команда тоже не проигрывала.

После осечки с махачкалинцами «Нефтехимик» занимает седьмое место таблицы с 37 баллами.

Махачкалинское «Динамо» возглавило Первую лигу