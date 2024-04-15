Махачкалинское «Динамо» возглавило Первую лигу после разгрома «Нефтехимика»

Набравший ход «Нефтехимик» в заключительном матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги принимал одного из фаворитов, махачкалинское «Динамо». В ливень под порывами ветра команды показали результативный футбол, хотя моментов не было много. Константин Базелюк завершил быструю атаку ударом в голкипера. У гостей Антон Крачковский метров с 20 не смог пробить вратаря, а Эгаш Касинтура добавил - 0:1. Сразу после перерыва ситуация почти повторилась, кипер справился с ударом Никиты Глушкова с правого края штрафной, а Темиркан Сундуков на добивании удвоил счет. Тут же Алексей Бердников был удален за фол последней надежды. В концовке Касинтура вывел на удар Сердера Сердерова, а тот плотно и точно пробил - 0:3.

«Нефтехимик» делит седьмое место. Динамовцы же потеснили «Акрон» с первого места.