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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» возглавило Первую лигу после разгрома «Нефтехимика»

15 Апреля 2024 • 20:58 Комментировать
Нефтехимик
0:3
Динамо Махачкала
окончен

Набравший ход «Нефтехимик» в заключительном матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги принимал одного из фаворитов, махачкалинское «Динамо». В ливень под порывами ветра команды показали результативный футбол, хотя моментов не было много. Константин Базелюк завершил быструю атаку ударом в голкипера. У гостей Антон Крачковский метров с 20 не смог пробить вратаря, а Эгаш Касинтура добавил - 0:1. Сразу после перерыва ситуация почти повторилась, кипер справился с ударом Никиты Глушкова с правого края штрафной, а Темиркан Сундуков на добивании удвоил счет. Тут же Алексей Бердников был удален за фол последней надежды. В концовке Касинтура вывел на удар Сердера Сердерова, а тот плотно и точно пробил - 0:3.

«Нефтехимик» делит седьмое место. Динамовцы же потеснили «Акрон» с первого места.

Протокол игры  
Нефтехимик0:3Динамо Махачкала
  41'Касинтура Эгаш (0:1)
  50'Сундуков Темиркан (0:2)
  86'Сердеров Сердер (0:3)
Голубев АндрейБердников Алексей  52'Сагуткин ДаниилШоркин МаксимСитдиков Марат  27' 84' (Котов Павел ( 84') Шильцов Константин 46' (Джамилов Султан ( 46') Петров Максим ВячеславовичТалалай Денис  64' 67' (Морозов Кирилл ( 67') Емельянов Данила  48'Котик Артём 56' (Кахидзе Александр ( 56') Базелюк Константин 46' (Кокоев Давид ( 46')
Запасные: Першин МатвейМагомедов РашидЕщенко СергейЛиповой ДанилГалиулин Вагиз
Магомедов ТимурКагермазов Сослан 90' (Зинович Кирилл ( 90') Сундуков Темиркан 68' (Сандрачук Александр ( 68') Алибеков МуталипКовачевич ВладимирКасимов АртёмГлушков Никита СергеевичСердеров СердерКрачковский АнтонМагомедов Ражаб 90' (Джабраилов Абдулпаша ( 90') Касинтура Эгаш 90' (Гаджиев Абакар ( 90')
Запасные: Кампо ФранцискоАбдурагимов РамазанВолк Давид
15 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Динамо Махачкала

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