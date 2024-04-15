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Мелбет-Первая лига

Тихонов объяснил прогресс своего сына в «Енисее»

15 Апреля 2024 • 19:10 Комментировать

Андрей Тихонов зимой возглавил красноярский «Енисей», клуб Мелбет-Первой лиги. Вместе с ним в «Енисей» перебрался его сын Денис Тихонов. Тренер объяснил прогресс сына под его руководством.

«Просто в «Родине» ему давали играть 5–10 минут, не сильно тренер верил. У него есть техника, светлая голова, принятие решений хорошее. Когда тебе не дают играть, ты не можешь реализовать свои хорошие качества», - говорит Тихонов-старший телеканалу «Матч Премьер».

«Енисей» на данный момент занимает девятое место турнирной таблицы лиги, замыкая её первую половину. У коллектива в активе 36 очков.

Тихонов: «У меня своя красно-синяя команда, красно-белая подождёт»

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Евро-Футбол.Ру,
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