Артига: «За время в России убедился, что здесь комфортно жить и работать»

Франк Артига, испанский главный тренер столичной «Родины» заявил, что ему комфортно жить и работать в России.

«Москва — большой город. Моя семья сюда прилетела и убедилась в том, что здесь хорошо и спокойно. Сначала мы подписали договор на два с половиной месяца, чтобы я всё посмотрел, адаптировался. Я убедился, что здесь всё нормально и мне тут комфортно работать и жить», - говорит Артига телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, что «Родина» сражается за место в РПЛ на будущий сезон. У московского клуба в активе 44 очка и четвёртое место таблицы Мелбет-Первой лиги, а отставание от первого места составляет всего лишь два балла. Во второй половине 2023 года Артига сменил на тренерском мостике Дмитрия Парфёнова.