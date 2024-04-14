«Родина» уверенно обыграла «Ленинградец»

На прошлой неделе «Родина» прервала свою победную серию, но в 26-м туре Мелбет-Первой лиги исправилась и обыграла «Ленинградец». Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Астемр Гордюшенко оформил дубль и принес победу столичной команде (2:0).
После этого успеха «Родина» делит третье место, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Гордюшенко Астемир54'
|(2:0) Гордюшенко Астемир78'
Корякин Александр•Тананеев Дмитрий•Кризан Митча•Эдилсон•Марсиньо Силва•Дмитриев Олег79' (Кузнецов Даниил (79') •Гордюшенко Астемир86' (Султонов Мухаммад (86') •Юшин Александр• 66'Бакаев Солтмурад79' (Куликов Даниил (79') •Фищенко Руслан•Калмыков Амур70' (Тимошенко Иван (70') 75'
Карабашев Никита•Волков Владислав II•Яковлев Андрей59' (Колесниченко Кирилл (59') • 60'Калугин Никита•Беляев Максим•Шепелев Владислав80' (Казаков Руслан (80') •Жиронкин Виталий59' (Каптилов Валерий (59') •Горелишвили Михаил•Суханов Эдуард•Розманов Никита 58'64' (Апеков Руслан (64') •Бачинский Максим
14 апреля.
Бан пользователя