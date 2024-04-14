«Родина» уверенно обыграла «Ленинградец»

На прошлой неделе «Родина» прервала свою победную серию, но в 26-м туре Мелбет-Первой лиги исправилась и обыграла «Ленинградец». Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Астемр Гордюшенко оформил дубль и принес победу столичной команде (2:0).

После этого успеха «Родина» делит третье место, соперник - четвертый с конца.