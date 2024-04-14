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Мелбет-Первая лига

«Родина» уверенно обыграла «Ленинградец»

14 Апреля 2024 • 21:24 Комментировать
Родина Москва
2:0
Ленинградец
окончен

На прошлой неделе «Родина» прервала свою победную серию, но в 26-м туре Мелбет-Первой лиги исправилась и обыграла «Ленинградец». Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Астемр Гордюшенко оформил дубль и принес победу столичной команде (2:0).

После этого успеха «Родина» делит третье место, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Родина Москва2:0Ленинградец
(1:0) Гордюшенко Астемир54'  
(2:0) Гордюшенко Астемир78'  
Корякин АлександрТананеев ДмитрийКризан МитчаЭдилсонМарсиньо СилваДмитриев Олег 79' (Кузнецов Даниил ( 79') Гордюшенко Астемир 86' (Султонов Мухаммад ( 86') Юшин Александр  66'Бакаев Солтмурад 79' (Куликов Даниил ( 79') Фищенко РусланКалмыков Амур 70' (Тимошенко Иван ( 70'  75')
Запасные: Шакеров РинатКочиев ХетагМещанинов АртёмСокол АртёмЧернышёв ДаниилВачхольз Уэсли Ната
Карабашев НикитаВолков Владислав IIЯковлев Андрей 59' (Колесниченко Кирилл ( 59'  60') Калугин НикитаБеляев МаксимШепелев Владислав 80' (Казаков Руслан ( 80') Жиронкин Виталий 59' (Каптилов Валерий ( 59') Горелишвили МихаилСуханов ЭдуардРозманов Никита  58' 64' (Апеков Руслан ( 64') Бачинский Максим
Запасные: Кудрявцев РоманДавиденко КириллИльин СергейМорозов НикитаНиколаев СергейСмирнов Егор
14 апреля.

 

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