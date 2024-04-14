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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» вырвал победу в гостях у «Кубани»

14 Апреля 2024 • 20:58 Комментировать
Кубань
1:2
КАМАЗ
окончен

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» боролась с конкурентами из «КАМАЗа». Гаррик Левин порадовал местных болельщиков голевым ударом уже на третьей минуте, но соперник вскоре отыгрался стараниями Антона Полюткина. Почти весь матч счет бы равный, пока перед финальным свистком Роман Мануйлов не вырвал победу для гостей - 1:2.

«КАМАЗ» поднялся сразу на 12-е место, соперник - второй с конца.

Протокол игры  
Кубань1:2КАМАЗ
(1:0) Левин Гаррик3'  
  18'Полюткин Антон (1:1)
  90'Мануйлов Роман (1:2)
Терновский ДмитрийЖилов ИсламСмирнов Александр 62' (Фаттахов Ленар ( 62') Осипов ЕвгенийВеденеев МаксимЛевин Гаррик 75' (Ежков Данила ( 75') Кертанов Константин 68' (Бакалюк Никита ( 68') Шарипов АльбертМахатадзе ГеоргийБезденежных ИгорьГрузнов Илья
Запасные: Гайнов МихаилНестеренко ЮрийРейхмен Богдан  58'Солоп АркадийБайрыев Азат
Самок СергейПолюткин Антон  52' 80' (Иванов Дмитрий III ( 80') Ратников СавелийАюкин РусланСтародуб Дмитрий 76' (Мануйлов Роман ( 76') Пальцев Валентин  65'Гаглоев Александр  33' 75' (Защепкин Роман ( 75') Таликин Дамир  87'Горелов ПавелФартуна Борис 75' (Абдуллаев Сурхайхан ( 75'Почивалин Валерий 90') Родин Даниил
Запасные: Гращенков РоманАсылов Ильяс
14 апреля.

 

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