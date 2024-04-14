«КАМАЗ» вырвал победу в гостях у «Кубани»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» боролась с конкурентами из «КАМАЗа». Гаррик Левин порадовал местных болельщиков голевым ударом уже на третьей минуте, но соперник вскоре отыгрался стараниями Антона Полюткина. Почти весь матч счет бы равный, пока перед финальным свистком Роман Мануйлов не вырвал победу для гостей - 1:2.
«КАМАЗ» поднялся сразу на 12-е место, соперник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Левин Гаррик3'
|18'Полюткин Антон (1:1)
|90'Мануйлов Роман (1:2)
Терновский Дмитрий•Жилов Ислам•Смирнов Александр62' (Фаттахов Ленар (62') •Осипов Евгений•Веденеев Максим•Левин Гаррик75' (Ежков Данила (75') •Кертанов Константин68' (Бакалюк Никита (68') •Шарипов Альберт•Махатадзе Георгий•Безденежных Игорь•Грузнов Илья
Запасные: Гайнов Михаил•Нестеренко Юрий•Рейхмен Богдан• 58'Солоп Аркадий•Байрыев Азат
Самок Сергей•Полюткин Антон 52'80' (Иванов Дмитрий III (80') •Ратников Савелий•Аюкин Руслан•Стародуб Дмитрий76' (Мануйлов Роман (76') •Пальцев Валентин• 65'Гаглоев Александр 33'75' (Защепкин Роман (75') •Таликин Дамир• 87'Горелов Павел•Фартуна Борис75' (Абдуллаев Сурхайхан (75'•Почивалин Валерий90') •Родин Даниил
Запасные: Гращенков Роман•Асылов Ильяс
14 апреля.
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