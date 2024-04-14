«КАМАЗ» вырвал победу в гостях у «Кубани»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» боролась с конкурентами из «КАМАЗа». Гаррик Левин порадовал местных болельщиков голевым ударом уже на третьей минуте, но соперник вскоре отыгрался стараниями Антона Полюткина. Почти весь матч счет бы равный, пока перед финальным свистком Роман Мануйлов не вырвал победу для гостей - 1:2.

«КАМАЗ» поднялся сразу на 12-е место, соперник - второй с конца.