«Арсенал» минимально одолел «СКА-Хабаровск»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» принимал «СКА-Хабаровск». На 22-й минуте голкипер гостей здорово сыграл на ленточке и парировал удар головой в упор. На 41-й минуте Ислам Имамов снова вступил в игру, выбив мяч кулаком после навеса, но Сергей Ткачёв сходу метров с 15 попал в пустой угол ворот - 1:0.

Туляки делят третье место после этого поединка, соперник - 12-е.