«Арсенал» минимально одолел «СКА-Хабаровск»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» принимал «СКА-Хабаровск». На 22-й минуте голкипер гостей здорово сыграл на ленточке и парировал удар головой в упор. На 41-й минуте Ислам Имамов снова вступил в игру, выбив мяч кулаком после навеса, но Сергей Ткачёв сходу метров с 15 попал в пустой угол ворот - 1:0.
Туляки делят третье место после этого поединка, соперник - 12-е.
Протокол игры
|(1:0) Ткачёв Сергей41'
Левашов Михаил•Коротков Александр II•Большаков Кирилл•Ботака-Иобома Эрвинг81' (Карамарко Марин (81') •Лёвин Владислав•Кайнов Максим•Попов Артём81' (Суханов Артём Романович (81') •Макаров Анатолий•Зуев Александр89' (Лайкин Максим (89') •Ткачёв Сергей64' (Барков Дмитрий (64') •Окоронкво Джонатан Теофилус64' (Бахар Иван (64')
Имамов Ислам•Коновалов Игорь•Кожемякин Олег•Мусалов Магомед84' (Яо Жан Шарль (84') •Покидышев Николай•Рукас Томас•Никитин Кирилл•Симонян Артём46' (Никитин Андрей Владимирович (46') •Петров Илья66' (Мирошниченко Никита (66') •Гонгапшев Альбек66' (Алиев Саид (66') •Подберёзкин Вячеслав 56'
14 апреля.
Бан пользователя