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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» минимально одолел «СКА-Хабаровск»

14 Апреля 2024 • 19:10 Комментировать
Арсенал Тула
1:0
СКА-Хабаровск

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» принимал «СКА-Хабаровск». На 22-й минуте голкипер гостей здорово сыграл на ленточке и парировал удар головой в упор. На 41-й минуте Ислам Имамов снова вступил в игру, выбив мяч кулаком после навеса, но Сергей Ткачёв сходу метров с 15 попал в пустой угол ворот - 1:0.

Туляки делят третье место после этого поединка, соперник - 12-е.

Протокол игры  
Арсенал Тула1:0СКА-Хабаровск
(1:0) Ткачёв Сергей41'  
Левашов МихаилКоротков Александр IIБольшаков КириллБотака-Иобома Эрвинг 81' (Карамарко Марин ( 81') Лёвин ВладиславКайнов МаксимПопов Артём 81' (Суханов Артём Романович ( 81') Макаров АнатолийЗуев Александр 89' (Лайкин Максим ( 89') Ткачёв Сергей 64' (Барков Дмитрий ( 64') Окоронкво Джонатан Теофилус 64' (Бахар Иван ( 64')
Запасные: Денисов АлександрШевченко ЕвгенийЧерчесов СтаниславХабибов АнсорВакулич АлексейНдука Ифеани ДавидАрутюнов Артём
Имамов ИсламКоновалов ИгорьКожемякин ОлегМусалов Магомед 84' (Яо Жан Шарль ( 84') Покидышев НиколайРукас ТомасНикитин КириллСимонян Артём 46' (Никитин Андрей Владимирович ( 46') Петров Илья 66' (Мирошниченко Никита ( 66') Гонгапшев Альбек 66' (Алиев Саид ( 66') Подберёзкин Вячеслав  56'
Запасные: Корнюшин ДаниилСавинов АндрейБавин ЮрийБегун ДмитрийРукас АндрюсСугробов Владимир
14 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула СКА-Хабаровск

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