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Мелбет-Первая лига

Быстрые голы позволили «Торпедо» одолеть «Сокол»

14 Апреля 2024 • 15:24 Комментировать
Сокол
0:2
Торпедо Москва
окончен

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги встретились команды из нижней части таблицы, «Сокол» и «Торпедо». На первых минутах Даниил Шамкин в быстрой атаке вовремя отдал мяч свободному Илье Стефановичу, который со второй попытки пробил голкипера. На 16-й минуте Глеб Шевченко выкатил мяч почти на пустые ворота на Игоря Горбунова - 0:2. В конце тайма Шамкин атаковал из пределов штрафной, и мяч от штанги улетел в рекламные щиты.

После перерыва моментов почти не было. Артём Молодцов в падении пробил в дальний угол ворот гостей, и им на помощь пришла стойка.

«Автозаводцы» настигли «Шинник» на 10-м месте, «Сокол» - третий с конца.

Протокол игры  
Сокол0:2Торпедо Москва
  7'Стефанович Илья (0:1)
  16'Горбунов Игорь (0:2)
Косаревский ПётрМаксименко АртёмГудков ЯнПлиев Заурбек  41' 68' (Батырев Амир ( 68') Толстопятов НиколайДудиев Аслан 80' (Молодцов Артём ( 80') Сериков Илья 80' (Ивахнов Матвей ( 80') Забелин ПавелАзаров Владимир 71' (Самко Владислав ( 71') Сасин Дмитрий  43' 80' (Козловский Никита ( 80') Бабаев Владлен
Запасные: Маньков НикитаКрайков ТимурОзманов ДавидЕвдокимов АндрейЛеонтьев ИгорьАбазов АстемирМорозов Владислав
Бабурин ЕгорБородин Сергей АлексеевичИваньков Александр IIШевченко ГлебГорбунов Игорь 78' (Лебеденко Игорь ( 78') Москвичёв Владимир 84' (Кузьмичёв Иван ( 84') Манелов ИраклийЧурич МариоПолоз Дмитрий 61' (Тугарев Роман ( 61') Стефанович Илья 61' (Мелекесцев Тимур ( 61') Шамкин Даниил 84' (Костин Андрей ( 84')
Запасные: Волков МихаилМикушин ВладиславГуз АлександрЧервяков РусланБотнарь ВиталийОрехов Александр
14 апреля.

 

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