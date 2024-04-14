Быстрые голы позволили «Торпедо» одолеть «Сокол»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги встретились команды из нижней части таблицы, «Сокол» и «Торпедо». На первых минутах Даниил Шамкин в быстрой атаке вовремя отдал мяч свободному Илье Стефановичу, который со второй попытки пробил голкипера. На 16-й минуте Глеб Шевченко выкатил мяч почти на пустые ворота на Игоря Горбунова - 0:2. В конце тайма Шамкин атаковал из пределов штрафной, и мяч от штанги улетел в рекламные щиты.

После перерыва моментов почти не было. Артём Молодцов в падении пробил в дальний угол ворот гостей, и им на помощь пришла стойка.

«Автозаводцы» настигли «Шинник» на 10-м месте, «Сокол» - третий с конца.