Быстрые голы позволили «Торпедо» одолеть «Сокол»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги встретились команды из нижней части таблицы, «Сокол» и «Торпедо». На первых минутах Даниил Шамкин в быстрой атаке вовремя отдал мяч свободному Илье Стефановичу, который со второй попытки пробил голкипера. На 16-й минуте Глеб Шевченко выкатил мяч почти на пустые ворота на Игоря Горбунова - 0:2. В конце тайма Шамкин атаковал из пределов штрафной, и мяч от штанги улетел в рекламные щиты.
После перерыва моментов почти не было. Артём Молодцов в падении пробил в дальний угол ворот гостей, и им на помощь пришла стойка.
«Автозаводцы» настигли «Шинник» на 10-м месте, «Сокол» - третий с конца.
Протокол игры
|7'Стефанович Илья (0:1)
|16'Горбунов Игорь (0:2)
Косаревский Пётр•Максименко Артём•Гудков Ян•Плиев Заурбек 41'68' (Батырев Амир (68') •Толстопятов Николай•Дудиев Аслан80' (Молодцов Артём (80') •Сериков Илья80' (Ивахнов Матвей (80') •Забелин Павел•Азаров Владимир71' (Самко Владислав (71') •Сасин Дмитрий 43'80' (Козловский Никита (80') •Бабаев Владлен
Бабурин Егор•Бородин Сергей Алексеевич•Иваньков Александр II•Шевченко Глеб•Горбунов Игорь78' (Лебеденко Игорь (78') •Москвичёв Владимир84' (Кузьмичёв Иван (84') •Манелов Ираклий•Чурич Марио•Полоз Дмитрий61' (Тугарев Роман (61') •Стефанович Илья61' (Мелекесцев Тимур (61') •Шамкин Даниил84' (Костин Андрей (84')
14 апреля.
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