«Химки» потерпели очередное поражение, на сей раз от «Шинника»

«Химки» продолжает лихорадить в середине весенней части первенства Мелбет-Первой лиги. В домашнем матче с «Шинником» команда Андрея Талалаева потерпела поражение. Команда из Ярославля выглядела весьма неплохо и имела ряд моментов в первом тайме. А после перерыва Игорь Андреев открыл счет - 0:1.
Подмосковная команда идет второй с отставанием в очко от «Акрона». Противник - 10-й.
Протокол игры
|64'Андреев Игорь (0:1)
Обухов Игорь•Голубович Петар 55'65' (Юзепчук Роман (65') •Исаенко Олег•Степанов Данил64' (Нетфуллин Равиль (64') •Терехов Сергей 45'76' (Журавлёв Юрий (76') •Варатынов Сергей•Берковский Илья57' (Корян Аршак (57') •Хосонов Хетаг•Магомедов Бутта77' (Садыгов Илья (77') •Волков Захар•Руденко Александр Александрович
Довбня Александр•Валиахметов Эдуард•Котин Никита•Поляков Максим•Зинков Вячеслав•Алейников Василий•Малахов Артём90' (Самойлов Дмитрий (90') •Голубев Артём63' (Сухомлинов Данила (63'•Семёнов Андрей Игоревич80') •Гогуа Седрик• 30'Саусь Владислав80' (Рубцов Илья (80') •Андреев Игорь80' (Загре Бен Азиз (80')
13 апреля.
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