«Химки» потерпели очередное поражение, на сей раз от «Шинника»

«Химки» продолжает лихорадить в середине весенней части первенства Мелбет-Первой лиги. В домашнем матче с «Шинником» команда Андрея Талалаева потерпела поражение. Команда из Ярославля выглядела весьма неплохо и имела ряд моментов в первом тайме. А после перерыва Игорь Андреев открыл счет - 0:1.

Подмосковная команда идет второй с отставанием в очко от «Акрона». Противник - 10-й.