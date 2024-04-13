«Черноморец» с «Акроном» не порадовали голами

В матче Мелбет-Первой лиги разыгравшийся «Черноморец» принимал лидирующий «Акрон».
Команда из Тольятти постоянно комбинировала у чужой штрафной, но вот в завершении не хватало идеи. Полумоменты завершались в основном неточными ударами. Финальный счёт 0:0 на табло можно считать закономерным. «Акрон» вышел на чистое первое место, соперник же делит 11-ю строчку.
Протокол игры
Фролкин Даниил•Красильниченко Олег68' (Безчаснюк Александр (68') •Чичинадзе Анри•Воропаев Артём68' (Гараев Виктор (68') •Будагян Юрий46' (Фомин Денис (46') •Ланин Олег•Енин Иван• 59'Антонов Антон•Мельников Никита•Уридия Мераби•Родионов Илья69' (Гурченко Даниил (69')
Волков Сергей•Данилкин Егор• 57'Анджелкович Неманья•Димоски Боян•Савичев Константин•Чудин Иван•Палиенко Максим79' (Макаров Сергей (79') •Галоян Артур•Глушков Никита Андреевич82' (Килин Антон (82') •Данилин Кирилл78' (Галкин Владислав (78') •Понсе Андрес73' (Эльдарушев Абу-Саид (73')
13 апреля.
Бан пользователя