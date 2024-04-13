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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» с «Акроном» не порадовали голами

13 Апреля 2024 • 18:01 Комментировать
Черноморец Нв
0:0
Акрон

В матче Мелбет-Первой лиги разыгравшийся «Черноморец» принимал лидирующий «Акрон».

Команда из Тольятти постоянно комбинировала у чужой штрафной, но вот в завершении не хватало идеи. Полумоменты завершались в основном неточными ударами. Финальный счёт 0:0 на табло можно считать закономерным. «Акрон» вышел на чистое первое место, соперник же делит 11-ю строчку.

Протокол игры  
Черноморец Нв0:0Акрон
Фролкин ДаниилКрасильниченко Олег 68' (Безчаснюк Александр ( 68') Чичинадзе АнриВоропаев Артём 68' (Гараев Виктор ( 68') Будагян Юрий 46' (Фомин Денис ( 46') Ланин ОлегЕнин Иван  59'Антонов АнтонМельников НикитаУридия МерабиРодионов Илья 69' (Гурченко Даниил ( 69')
Запасные: Будачёв ИванМагомедов ЗикрулаКириленко ВладиславНикифоров НикитаРебров ДмитрийПопович АлександрЯковлев ДмитрийПучков Семён
Волков СергейДанилкин Егор  57'Анджелкович НеманьяДимоски БоянСавичев КонстантинЧудин ИванПалиенко Максим 79' (Макаров Сергей ( 79') Галоян АртурГлушков Никита Андреевич 82' (Килин Антон ( 82') Данилин Кирилл 78' (Галкин Владислав ( 78') Понсе Андрес 73' (Эльдарушев Абу-Саид ( 73')
Запасные: Барт РусланПестряков ДмитрийБокоев МаратХоджаниязов ДжамалдинАкмурзин ТимурСангаре ДэвидПесегов ЕвгенийКонюхов Вадим
13 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Акрон

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