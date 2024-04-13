«Черноморец» с «Акроном» не порадовали голами

В матче Мелбет-Первой лиги разыгравшийся «Черноморец» принимал лидирующий «Акрон».

Команда из Тольятти постоянно комбинировала у чужой штрафной, но вот в завершении не хватало идеи. Полумоменты завершались в основном неточными ударами. Финальный счёт 0:0 на табло можно считать закономерным. «Акрон» вышел на чистое первое место, соперник же делит 11-ю строчку.