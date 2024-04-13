«Тюмень» добыла волевую победу над «Волгарём»

Давно не побеждавшие «Волгарь» и «Тюмень» сошлись в матче Мелбет-Первой лиги. В конце первого тайма соперники обменялись голевыми атаками Дмитрия Лесникова и Виталия Шитова, а спустя 45 минут Исламжан Насыров вырвал победу для гостей - 1:2.

«Тюмень» идет на шестом месте, соперник замыкает таблицу.