«Тюмень» добыла волевую победу над «Волгарём»

Давно не побеждавшие «Волгарь» и «Тюмень» сошлись в матче Мелбет-Первой лиги. В конце первого тайма соперники обменялись голевыми атаками Дмитрия Лесникова и Виталия Шитова, а спустя 45 минут Исламжан Насыров вырвал победу для гостей - 1:2.
«Тюмень» идет на шестом месте, соперник замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Лесников Дмитрий31'
|34'Шитов Виталий (1:1)
|79'Насыров Исламжан (1:2)
Смирнов Олег• 75'Хомуха Иван•Шайхтдинов Дамир• 50'Гилязетдинов Артур66' (Ушатов Кирилл (66') •Зуев Илья•Обивалин Сергей79' (Косарев Кирилл (79') •Анисимов Андрей27' (Смирнов Данила (27') •Атабаев Эрбол•Ткачук Денис•Лесников Дмитрий66' (Жамалетдинов Тимур (66') •Кротов Вячеслав79' (Фольмер Кирилл (79')
Любаков Егор•Бем Александр• 55'Петров Михаил73' (Марьянов Андрей (73') •Байтуков Руслан•Печенкин Никита•Шитов Виталий73' (Самойлов Денис (73') •Маркелов Иван•Болотов Евгений90' (Мырзаков Кирилл (90') •Коротаев Александр83' (Шадрин Павел (83') •Насыров Исламжан83' (Татаринов Евгений (83') •Москаленчик Илья
13 апреля.
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