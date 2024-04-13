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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» проведёт гостевой матч против «Арсенала»

13 Апреля 2024 • 14:50 Комментировать
Арсенал Тула
...
СКА-Хабаровск
14.04 17:00

В воскресенье хабаровский СКА завершит серию матчей вне родного стадиона. В 17:00 мск дальневосточники сыграют на выезде против тульского «Арсенала». Эта команда идёт на четвёртом месте в Мелбет-Первой лиги и претендует на возвращение в Премьер-лигу, где не играет с 2022 года.

Главная звезда «оружейников» - 20-летний форвард Джонатан Окоронкво, который лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона. В первом круге в Хабаровске СКА и «Арсенал» забили по голу и набрали по одному очку.

Завтра игру покажут «VK Видео», сайт «Матч ТВ», сервис «Кинопоиск» и сайт спонсора соревнований Первой лиги МЕЛБЕТ.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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АРСЕНАЛ ТУЛА СКА-ХАБАРОВСК
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