«Енисей» разгромил «Аланию», команды забили пять голов

В рамках 27-го тура Мелбет-Первой лиги красноярский «Енисей» на домашнем стадионе встречался с владикавказской «Аланией». Матч завершился крупной победой хозяев поля со счетом 4:1.

После этой встречи «Енисей» набрал 36 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице первого дивизиона. «Алания», в свою очередь, с 37 очками располагается на восьмой позиции.