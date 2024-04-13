Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Енисей» разгромил «Аланию», команды забили пять голов

13 Апреля 2024 • 11:05 Комментировать
Енисей
4:1
Алания

В рамках 27-го тура Мелбет-Первой лиги красноярский «Енисей» на домашнем стадионе встречался с владикавказской «Аланией». Матч завершился крупной победой хозяев поля со счетом 4:1.

После этой встречи «Енисей» набрал 36 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице первого дивизиона. «Алания», в свою очередь, с 37 очками располагается на восьмой позиции.

Протокол игры  
Енисей4:1Алания
(1:0) Мазурин Андрей10'  
(2:0) Ломакин Александр22'  
(3:0) Окладников Андрей25'  
(4:0) Стежко Виталий62'  
  85'Машуков Ислам (4:1)
Ставер ЕвгенийМасловский Александр   74' (Кичин Валерий (   74' ) Феррейра ХерманСтежко Виталий   84' (Саадуев Шамиль (   84' ) Бардыбахин Вячеслав   84' (Марков Николай (   84' ) Иванов ЕгорГащенков МихаилЛомакин АлександрТихонов ДенисМазурин Андрей   84' (Хозин Владимир (   84' ) Окладников Андрей   74' (Савельев Максим (   74' )
Запасные: Немченко АнатолийАнтипин СтаниславРаздорских НикитаЛуташев ВладиславПольшиков ДанилаЯрусов ДаниилОрлов Антон
Солдатенко РостиславПлиев КонстантинДауров РусланШавлохов Давид   46' (Цараев Алан (   46' ) Цаллагов ИбрагимЧочиев Алан   81' (Хадарцев Батраз (   81' ) Хабалов Алан   81' (Губиев Эрик (   81' ) Гаглоев Тарас   46' (Гурциев Батраз (   46'   90') Тарба Заур   46' (Качмазов Сослан (   46' ) Гиоргобиани НиколайМашуков Ислам
Запасные: Хугаев АланКараев ДавидБагаев АланНатабашвили Георгий
Сегодня.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Енисей

Новости по матчу

11 Апреля
21:36
Ставка и прогноз на точный счёт матча Енисей — Алания Первой лиги — 13 апреля 2024
17:25
Рискованная ставка и прогноз на матч Енисей – Алания Мелбет-Первой лиги – 13 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Стало известно, что сказал Анчелотти своим игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Экс-главный тренер сборной России заявил, что длительный перерыв перед финалом не сыграет на руку «Локомотиву» Экс-главный тренер сборной России оценил шансы «Металлурга» и «Автомобилиста» на выход в финал Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Енисей Енисей
Алания Алания
4
1
2.32 3.25 3.05
Видео
13.04.24 в 16:00
Черноморец Нв Черноморец Нв
Акрон Акрон
2.70 3.10 2.70
Видео
13.04.24 в 16:00
Волгарь Волгарь
Тюмень Тюмень
2.17 3.10 3.50
Видео
13.04.24 в 17:00
Химки Химки
Шинник Шинник
1.67 3.50 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Апреля
11:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» разгромил «Аланию», команды забили пять голов
12 Апреля
16:34 · Россия. Премьер-лига
В «Родине» упомянули Роналду, отвечая на вопрос о Дзюбе
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Арсенале» прокомментировали новость о желании подписать Дзюбу
13:21 · Россия. Премьер-лига
Талалаев прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Химки»
11:59 · Россия. Премьер-лига
В «Арсенале» ответили на вопрос о переходе Дзюбы
09:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» приняло решение по будущему Полоза
11 Апреля
12:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Симонян: «Скучаем по болельщикам, но скоро прилетим в Хабаровск»
10 Апреля
22:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» заинтересовал один из лучших голкиперов Первой лиги слухи
09 Апреля
20:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евдокимов уже ведёт переговоры с «Кубанью» слухи
17:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» снова будет принимать соперников на Дальнем Востоке
14:42 · Россия. Премьер-лига
Лайкин: «Вижу, что в «Спартаке» все выкладываются на 100 процентов»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Максим Лайкин: «Хочу бороться за место в составе «Спартака»
12:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Химок» Варатынов: «Задача стоит на выход»
08 Апреля
22:59 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Евсеев – антикризисный тренер, он способен вытаскивать команды»
21:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» дожали «Арсенал» на 90-й минуте, забив третий, победный гол
Все новости
Рекомендуем