«Енисей» разгромил «Аланию», команды забили пять голов

В рамках 27-го тура Мелбет-Первой лиги красноярский «Енисей» на домашнем стадионе встречался с владикавказской «Аланией». Матч завершился крупной победой хозяев поля со счетом 4:1.
После этой встречи «Енисей» набрал 36 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице первого дивизиона. «Алания», в свою очередь, с 37 очками располагается на восьмой позиции.
Протокол игры
|(1:0) Мазурин Андрей10'
|(2:0) Ломакин Александр22'
|(3:0) Окладников Андрей25'
|(4:0) Стежко Виталий62'
|85'Машуков Ислам (4:1)
Ставер Евгений•Масловский Александр 74' (Кичин Валерий ( 74' ) •Феррейра Херман•Стежко Виталий 84' (Саадуев Шамиль ( 84' ) •Бардыбахин Вячеслав 84' (Марков Николай ( 84' ) •Иванов Егор•Гащенков Михаил•Ломакин Александр•Тихонов Денис•Мазурин Андрей 84' (Хозин Владимир ( 84' ) •Окладников Андрей 74' (Савельев Максим ( 74' )
Солдатенко Ростислав•Плиев Константин•Дауров Руслан•Шавлохов Давид 46' (Цараев Алан ( 46' ) •Цаллагов Ибрагим•Чочиев Алан 81' (Хадарцев Батраз ( 81' ) •Хабалов Алан 81' (Губиев Эрик ( 81' ) •Гаглоев Тарас 46' (Гурциев Батраз ( 46' 90') •Тарба Заур 46' (Качмазов Сослан ( 46' ) •Гиоргобиани Николай•Машуков Ислам
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