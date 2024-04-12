В «Арсенале» прокомментировали новость о желании подписать Дзюбу

Форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы не будет в тульском «Арсенале». С таким заявлением выступил генеральный директор туляков Александр Зотов.

«Честно, не понимаю, откуда эта новость и кто ее придумал», - цитирует Зотова Sport24.ru.

Между тем, шесть лет назад, в 2018 году, Артём уже играл в Туле на правах аренды. По словам Зотова, у него остались отличные отношения с футболистом, но новость о возможном трансфере является «уткой».

После 25 туров «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, которое даёт право сыграть в переходных матчах за путёвку в РПЛ.