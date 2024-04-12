Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

В «Арсенале» прокомментировали новость о желании подписать Дзюбу

12 Апреля 2024 • 13:27 Комментировать
Арсенал Тула
...
СКА-Хабаровск
14.04 17:00

Форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы не будет в тульском «Арсенале». С таким заявлением выступил генеральный директор туляков Александр Зотов.

«Честно, не понимаю, откуда эта новость и кто ее придумал», - цитирует Зотова Sport24.ru.

Между тем, шесть лет назад, в 2018 году, Артём уже играл в Туле на правах аренды. По словам Зотова, у него остались отличные отношения с футболистом, но новость о возможном трансфере является «уткой».

После 25 туров «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, которое даёт право сыграть в переходных матчах за путёвку в РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Арсенал Тула ещё теги

Новости по матчу

11 Апреля
12:13
Симонян: «Скучаем по болельщикам, но скоро прилетим в Хабаровск»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ ТУЛА СКА-ХАБАРОВСК
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом» «ПСЖ» готовит 120 миллионов евро на звезду «Барселоны» Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака» За Салаха предложат больше 80 млн евро – назван клуб
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.04.24 в 09:00
Енисей Енисей
Алания Алания
2.35 3.30 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Апреля
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Арсенале» прокомментировали новость о желании подписать Дзюбу
13:21 · Россия. Премьер-лига
Талалаев прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Химки»
11:59 · Россия. Премьер-лига
В «Арсенале» ответили на вопрос о переходе Дзюбы
09:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» приняло решение по будущему Полоза
11 Апреля
12:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Симонян: «Скучаем по болельщикам, но скоро прилетим в Хабаровск»
10 Апреля
22:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» заинтересовал один из лучших голкиперов Первой лиги слухи
09 Апреля
20:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евдокимов уже ведёт переговоры с «Кубанью» слухи
17:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» снова будет принимать соперников на Дальнем Востоке
14:42 · Россия. Премьер-лига
Лайкин: «Вижу, что в «Спартаке» все выкладываются на 100 процентов»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Максим Лайкин: «Хочу бороться за место в составе «Спартака»
12:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Химок» Варатынов: «Задача стоит на выход»
08 Апреля
22:59 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Евсеев – антикризисный тренер, он способен вытаскивать команды»
21:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» дожали «Арсенал» на 90-й минуте, забив третий, победный гол
21:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дисквалифицированный тренер тульского «Арсенала» Сторожук нарушил регламент
19:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Команда готова, играем против хорошего соперника, у которого серия без поражений»
Все новости
Рекомендуем