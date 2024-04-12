«Торпедо» приняло решение по будущему Полоза

Руководство московского «Торпедо» не заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с нападающим Дмитрием Полозом.

По информации журналистов Metaratings.ru, столичный клуб хочет досрочно расторгнуть трудовой договор с 32-летним футболистом. Если это произойдет, то Дмитрий запросит компенсацию в размере 30 миллионов евро.

Полоз пополнил ряды «автозаводцев» летом прошлого года. Нападающий заключил с «Торпедо» двухлетний контракт. Он провел за команду 15 поединков, забил гол и сделал ассист.

После 25 туров Мелбет-Первой лиги москвичи набрали 31 очко и занимают 12-е место в турнирной таблице.