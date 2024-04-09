Российский тренер Роберт Евдокимов близок к своему камбэку в краснодарскую «Кубань».

Как сообщает Metaratings, стороны клуба и тренера уже ведут переговоры. И пока что Евдокимов является основным кандидатом на вакантное место.

Напомним, что Евдокимов ранее работал в тренерском штабе бывшего главного тренера «Ахмата» Мирослава Ромащенко. 8 апреля краснодарский клуб объявил о том, что «Кубань» покидает Вадим Евсеев по обоюдному согласию сторон.

Кубанский клуб – один из главных кандидатов на вылет во Вторую лигу. У коллектива 17 место таблицы.

Евдокимов ранее уже трудился в «Кубани». Было это в 2021-2022 годах.