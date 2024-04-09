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Евдокимов уже ведёт переговоры с «Кубанью» слухи

09 Апреля 2024 • 20:41 Комментировать

Российский тренер Роберт Евдокимов близок к своему камбэку в краснодарскую «Кубань».

Как сообщает Metaratings, стороны клуба и тренера уже ведут переговоры. И пока что Евдокимов является основным кандидатом на вакантное место.

Напомним, что Евдокимов ранее работал в тренерском штабе бывшего главного тренера «Ахмата» Мирослава Ромащенко.  8 апреля краснодарский клуб объявил о том, что «Кубань» покидает Вадим Евсеев по обоюдному согласию сторон.

Кубанский клуб – один из главных кандидатов на вылет во Вторую лигу. У коллектива 17 место таблицы.

Евдокимов ранее уже трудился в «Кубани». Было это в 2021-2022 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Роберт Евдокимов
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