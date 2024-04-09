«СКА-Хабаровск» снова будет принимать соперников на Дальнем Востоке

Клуб Мелбет-Первой лиги, «СКА-Хабаровск» снова будет принимать своих соперников дома в Хабаровске. Радостной вестью для любителей футбола из этого далёкого города делится журналист Сергей Ильёв.

«20 апреля с «Енисеем» и 24 апреля с «Родиной» команда Романа Шаронова сыграет уже в Хабаровске. Столичный клуб уведомили, что матч начнется в 12:00 часов по Москве, то есть в 19:00 по местному времени», - пишет Ильёв.

Напомним, что хабаровчане не могли играть недавние «домашние» матчи дома. Всё дело в поломке на арене системы подогрева на стадионе имени Ленина. Играть «армейцы» вынуждены были в Сочи и Санкт-Петербурге.