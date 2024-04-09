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Защитник «Химок» Варатынов: «Задача стоит на выход»

09 Апреля 2024 • 12:22 Комментировать

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Варатынов высказался о задачах команды в нынешнем сезоне Первой лиги.

Игрок отметил, что задача стоит пробиться в РПЛ, и, по его мнению, лучше занять первое место, так как взять чемпионство всегда приятно.

«Два матча с такими командами, как «Краснодар» и «Ростов», показали, что «Химки» готовы к РПЛ», - приводит слова Варатынова «Матч ТВ».

Подопечные Андрея Талалаева за восемь туров до конца чемпионата занимают первое место в турнирной таблице, опережая тольяттинский «Акрон» по дополнительным показателям. В следующем туре «Химки» сыграют против ярославского «Шинника». 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Варатынов
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