«Химки» дожали «Арсенал» на 90-й минуте, забив третий, победный гол

В последнем матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги некоторое время не побеждавшие «Химки» и «Арсенал» бились за важные очки. Первые полчаса прошли без моментов, после чего Александр Руденко пяткой пробил рядом с каркасом. Артём Попов слева прострелил вдоль ворот, и неприкрытый Ишхан Гелоян замкнул дальнюю штангу - 0:1.

Во втором тайме Руденко получил длинную передачу и справа ворвался в штрафную, удар в ближний угол стал результативным. Джонатан Окоронкво оказался сам перед голкипером, убрал мяч в сторону и с острого угла атаковал - защитник успел вернуться. Тут же провал обороны гостей, Руденко убегал к воротам, и за пределами штрафной его снес голкипер Никита Кокарев - удаление на 62-й минуте. Бута Магомедов в чужой штрафной направил мяч между ног защитника и смутил вратаря, который не выручил, - 2:1. На 85-й минуте Сергей Ткачёв выиграл борьбу у защитника у линии вратарской и пробил под перекладину - 2:2. В компенсированное время Сергей Варатынов метров с 22 зарядил в правый нижний угол.

3:2, «Химки» остаются на вершине вместе с «Акроном», соперник делит четвертое место.