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Мелбет-Первая лига

«Химки» дожали «Арсенал» на 90-й минуте, забив третий, победный гол

08 Апреля 2024 • 21:36 Комментировать
Химки
3:2
Арсенал Тула
окончен

В последнем матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги некоторое время не побеждавшие «Химки» и «Арсенал» бились за важные очки. Первые полчаса прошли без моментов, после чего Александр Руденко пяткой пробил рядом с каркасом. Артём Попов слева прострелил вдоль ворот, и неприкрытый Ишхан Гелоян замкнул дальнюю штангу - 0:1.

Во втором тайме Руденко получил длинную передачу и справа ворвался в штрафную, удар в ближний угол стал результативным. Джонатан Окоронкво оказался сам перед голкипером, убрал мяч в сторону и с острого угла атаковал - защитник успел вернуться. Тут же провал обороны гостей, Руденко убегал к воротам, и за пределами штрафной его снес голкипер Никита Кокарев - удаление на 62-й минуте. Бута Магомедов в чужой штрафной направил мяч между ног защитника и смутил вратаря, который не выручил, - 2:1. На 85-й минуте Сергей Ткачёв выиграл борьбу у защитника у линии вратарской и пробил под перекладину - 2:2. В компенсированное время Сергей Варатынов метров с 22 зарядил в правый нижний угол.

3:2, «Химки» остаются на вершине вместе с «Акроном», соперник делит четвертое место.

Протокол игры  
Химки3:2Арсенал Тула
  34'Гелоян Ишхан (0:1)
(1:1) Руденко Александр Александрович56'  
(2:1) Магомедов Бутта75'  
  85'Ткачёв Сергей (2:2)
(3:2) Варатынов Сергей90'  
Обухов ИгорьСтепанов Данил 46' (Юзепчук Роман ( 46') Исаенко ОлегТерехов СергейГолубович ПетарВаратынов Сергей  53'Берковский Илья 71' (Корян Аршак ( 71') Кулишев Артём 46' (Магомедов Бутта ( 46') Хосонов Хетаг 46' (Касимов Тимур ( 46') Волков ЗахарРуденко Александр Александрович  15'
Запасные: Абдуллахи КвариПанченко КириллМитрюшкин АнтонАндраде ЛеоСкворцов ЛевНетфуллин РавильБурыченков Ярослав
Кокарев Никита  62'Коротков Александр IIБотака-Иобома ЭрвингБольшаков КириллЛёвин Владислав 88' (Ндука Ифеани Давид ( 88') Попов АртёмКайнов МаксимМакаров Анатолий 67' (Левашов Михаил ( 67') Гелоян Ишхан 80' (Ткачёв Сергей ( 80') Бахар Иван 46' (Зуев Александр ( 46'  73') Окоронкво Джонатан Теофилус 80' (Хабибов Ансор ( 80')
Запасные: Денисов АлександрЛайкин МаксимШевченко ЕвгенийЧерчесов СтаниславКарамарко МаринВакулич АлексейСуханов Артём Романович
08 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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