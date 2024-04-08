Дисквалифицированный тренер тульского «Арсенала» Сторожук нарушил регламент

В понедельник в Мелбет-Первой лиге проходит матч между «Химками» и тульским «Арсеналом». Рулевой «канониров» Александр Сторожук отбывает дисквалификацию, поэтому не присутствует в технической зоне – он смотрит игру с трибуны.

По ходу игры Сторожук давал установку футболистам команды, когда они подошли к трибуне. Это является нарушением дисциплинарного регламента.

Следить за игрой между «Химками» и «Арсеналом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. По ходу второго тайма на табло горят две единицы.