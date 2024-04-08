Талалаев: «Команда готова, играем против хорошего соперника, у которого серия без поражений»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Арсеналом».

- Два поражения в чемпионата и эмоциональный вылет из Кубка. Обстоятельства, при которых проходили эти матчи, они не самые обычные. Что вы делали, чтобы эмоционально всё это на команду не давило?

- Встречаются два лидера. Я не думаю, что здесь нужно какую-то дополнительную мотивацию искать игрокам. На нас ничего не давит, мы разобрали причины, нашли, поговорили с ребятами, они сами высказались. С «Нефтехимиком» отдельная история, Красноярск давайте оставим на откуп тем, кто это организует. А с «Ростовом» была качественная игра, мне понравилось. Я даже скорее занес бы ее в копилку нам, чем в какие-то причины, которые вызвали негативные эмоции. Команда готова, играем против хорошего соперника, у которого серия без поражений. Я думаю, что зрителям будет интересно сегодня.

- Последнее поражение «Арсенала» было как раз в матче с вами еще в сентябре. Сильно ли нынешний «Арсенал» отличается от того, который проигрывал вам в том матче?

- Я думаю, что более сыгранной команда стала, нет такой зависимости от Окоронкво, пришли ребята из Беларуси, которые играют на уровне сборной, получали еврокубковую практику. Это достаточно хорошее подспорье. На мой взгляд, «Арсенал» стал, сильнее - не то слово. Цельнее. Нет той разрозненности, тем более, видна работа тренерского штаба. Мы очень хорошо знаем, как играют команды Сторожука. Мы любим играть с командами, которые играют в футбол. Они наложили на это очень много дисциплины и хорошую физическую готовность. Поэтому многое будет зависеть в концовках таймов, как команды проведут. В своих ребятах я уверен.