Сёмин считает, что Евсеев поспешил с уходом из «Кубани»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин полагает, что Вадим Евсеев преждевременно покинул пост главного тренера краснодарской «Кубани». Напомним, об увольнении Вадима Валентиновича из клуба Мелбет-Первой лиги стало известно вечером понедельника.

«Зря Евсеев покинул «Кубань». Он всегда уходил из клубов победителем. Непонятно, почему он ушел. Может, была обстановка там, которая ему не нравилась, хотя он терпеливый и знающий тренер», - говорит Сёмин телеканалу «Матч ТВ».

Ранее сам Евсеев прокомментировал расставание с «Кубанью». Возглавил клуб специалист, напомним, в сентябре 2023 года.