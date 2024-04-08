Евсеев – об уходе из «Кубани»: «Решение было непростым, но честным»

Краснодарская «Кубань» опубликовала прощальные слова Вадима Евсеева. Вечером понедельника знаменитый тренер покинул пост главного тренера кубанского клуба.

«Наш штаб за семь месяцев проделал большую работу, но достичь целей, увы, не удалось. «Кубань» хорошая команда и должна быть гораздо выше. Считаю решение покинуть свой пост непростым, но честным. Перед командой стоит непростая задача сохранить прописку в лиге», - приводит слова Евсеева пресс-служба «Кубани».

На данный момент краснодарцы делят лишь последнее место таблицы Мелбет-Первой лиги с «Волгарём». У обоих клубов по 22 очка.

Напомним, отставка стала для Евсеева уже второй в сезоне. Ранее Вадим Валентинович в сентябре был уволен из «Факела».